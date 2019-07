Bimbi falciati dal suv a Vittoria Morto anche Simone | rimasto ferito con il cuginetto

Ragusa : Bimbi falciati da suv - sempre gravissimo il piccolo Simone : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - Versa sempre in gravissime condizioni, in pericolo di vita, il piccolo Simone , il bambino di 11 anni, falciato sull'uscio di casa a Vittoria ( Ragusa ) da un suv, insieme con il cuginetto Alessio, di 12 anni, morto sul colpo. Il piccolo è ricoverato a Messina dove è stat

Ragusa : Bimbi falciati da suv - sempre gravissimo il piccolo Simone : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Versa sempre in gravissime condizioni, in pericolo di vita, il piccolo Simone, il bambino di 11 anni, falciato sull’uscio di casa a Vittoria (Ragusa) da un suv, insieme con il cuginetto Alessio, di 12 anni, morto sul colpo. Il piccolo è ricoverato a Messina dove è stato sottoposto a un difficile intervento chirurgico. Al bambino sono state amputate entrambe le gambe. “Purtroppo non abbiamo ...