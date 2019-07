Batteri killer lo pungono in spiaggia | uomo muore per sepsi dopo agonia di 48 ore

Antibiotico resistenza : scoperte in Francia super molecole contro Batteri killer : All'inizio del ventesimo secolo sono stati inventati gli antibiotici e, da quel momento, queste sostanze sono state in grado di distruggere o bloccare la crescita dei batteri salvando miliardi di esseri umani. Purtroppo, assumendoli senza le dovute accortezze e in modo eccessivo il corpo può sviluppare quella che viene chiamata Antibiotico resistenza, rendendo inefficaci le cure: si tratta di un problema molto grave in campo medico e sotto ...

Uno studio francese scopre due nuove molecole resistenti a Batteri-killer : Nonostante le numerose scoperte e innovazioni in campo medico, ancora oggi ci sono alcune specie batteriche che riescono a resistere a qualunque tipo di antibiotico. Una ricerca francese ha invece messo a punto due antibiotici capaci di debellare tossine batteriche multi-resistenti agli antibiotici. Questo è stato possibile grazie alla scoperta di due molecole che sono in grado di mettere ko anche i batteri più potenti, come ad esempio lo ...

Mal di gola e macchie - il misterioso Batterio killer ha già fatto 12 vittime : “È un’epidemia” : È di 12 persone morte il bilancio di un'epidemia scoppiata nella contea dell'Essex, in Inghilterra, e dovuta ad una batterio killer dall'origine misteriosa che ha già contagiato 32 persone. Si tratta in prevalenza di anziani. Tra i sintomi, mal di gola e macchie alla pelle, oltre a febbre e malessere generalizzato. Secondo gli esperti, "il rischio di contrarre la patologia è basso per la maggioranza della popolazione".Continua a leggere