Assecondare le inclinazioni dei figli può fare la differenza

(Di domenica 14 luglio 2019) Quello del genitore è il mestiere più difficile. Nel momento in cui diventiamo genitori ci impieghiamo in un ruolo che durerà tutta la vita. Quando veniamo al mondo siamo esseri indifesi, bisognosi di cure, amore e dedizione. La famiglia è il luogo perfetto in cui crescere e imparare i valori della vita. Per questo motivo, nel momento in cui decidiamo di avere dei, dobbiamo essere del tutto consapevoli di ciò che significa “essere genitori“. Siamo le prime persone responsabili dell’educazione dei nostri, della loro formazione e della loro cura nelle singole tappe della vita. Tuttavia, essere genitori comporta delle sfide, il che vuol dire che non bastano solo le buone intenzioni, serve anche tanta determinazione. I nostridipendono dalle nostre espressioni, di amore o di rifiuto, e dal nostro stato d’animo. Per questo è fondamentale essere ...