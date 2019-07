WIMBLEDON | PALLATA NELL' OCCHIO Video | Mahut ' abbattuto' nella finale di doppio

WIMBLEDON – Kyrgios tenta di fare male a Nadal : pallata al corpo - Rafa si infuria! [VIDEO] : Tiro al bersaglio a Wimbledon . Nick Kyrgios prova a colpire Rafa Nadal con una pallata al corpo e ci riesce: il tennista spagnolo si infuria Nick Kyrgios è un po’ matto, non si scopre di certo oggi. I suoi match possono essere avvincenti e ricchi di colpi a sorpresa, oppure veloci e poco combattuti se non ha voglia di giocare. Di certo, non sono mai banali. Accadrà sempre qualcosa che farà notizia: un comportamento sopra le righe, ...

WIMBLEDON – Sempre il solito Kyrgios : “scusarmi per la pallata nel petto a Nadal?” - la risposta è sorprendente : Kyrgios fa discutere dopo l’eliminazione a Wimbledom: le parole dopo la sfida con Nadal sono sorprendenti E’ andata in scena ieri la sfida tra Kyrgios e Nadal, valida per il secondo turno di Wimbledon. Il maiorchino ha avuto la meglio sull’australiano, staccando così il pass per i 16esimi, ma non sono mancate le polemiche. A far discutere è infatti l’atteggiamento del solito Kyrgios che in conferenza stampa si è ...