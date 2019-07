Napoli-Benevento 1-2 Non basta Callejón | i sanniti al 90′ espugnano Carciato

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) Davanti agli oltre tremila spettatori dello Stadio Comunale di, ildi Carlo Ancelotti fa il suo esordio stagionale con un’inaspettata sconfitta contro un buon. Azzurri che inizialmente si sono schierati con un 4-4-2 in versione camaleontica: davanti a Karnezīs la coppia Maksimović–Luperto con Malcuit e Ghoulam ai lati, centrocampo con Gaetano in cabina di regia e Rog a fare l’Allan di turno,e Younes le ali, in attacco Verdi ed un insolito Tutino in versione centravanti. Pronti, partenza, via e gli azzurri cercano subito una fluidità di manovra ed un fraseggio ricercato, buono il lavoro sulle fasce che produce subito la prima occasione da gol dopo 6 minuti: Ghoulam in percussione fa partire un fendente dal limite dell’area che si spegne di poco a lato. Dall’altro lato unvolitivo e al completo non si fa ...

annatrieste : Più di tremila napoletani sono venuti qui in Trentino per vedere il Napoli giocare un'amichevole con il Benevento.… - claudioruss : Roberto Insigne in esclusiva a @CalcioNapoli24: 'Giocare contro il Napoli? E' sempre una bellissima emozione l'unic… - RobertoStefane7 : Inizia male il precampionato del #Napoli 1-2 col #Benevento. -