Handanovic | Conte non mi ha stupito | all' Inter siamo motivati

Inter - Handanovic parla di Conte - Icardi e Nainggolan : “Società chiara - non aggiungo altro…” : Idee abbastanza chiare. Sono quelle del portiere dell’Inter, Samir Handanovic, che dal ritiro di Lugano affronta alcuni argomenti, tra cui l’impatto con il nuovo allenatore Antonio Conte e le questioni Icardi e Nainggolan. Ecco le sue parole. “Conte? Non mi ha stupito. Chi guarda il calcio sa chi è, come lavora, cosa ha vinto. Eravamo preparati, sapevamo cosa ci aspettava. Il ritiro procede come deve procedere: c’è ...