Epic Games Store | secondo Rebellion è stato fatto un buon lavoro sul fronte esclusive

Torchlight disponibile gratuitamente su Epic Games Store : Torchlight è il nuovo gioco gratuito proposto da Epic Games Store. I giocatori possono ora procedere al download dell'apprezzato titolo.Il gioco di ruolo hack-and-slash del 2009 segue Overcooked come gioco gratuito settimanale. Torchlight sarà disponibile fino al 18 luglio.I dungeon generati proceduralmente di Torchlight hanno attirato molta attenzione quando il titolo è stato lanciato dieci anni fa. È stato seguito da Torchlight 2 nel 2012. ...

Overcooked! è il nuovo titolo gratuito dell'Epic Games Store : Come ogni settimana, oggi siamo qui a parlarvi del nuovo titolo che gli utenti potranno riscattare gratuitamente dal controverso Epic Games Store. Inoltre abbiamo già il nome del suo successore.Come riporta Gamingbolt, il titolo di questa settimana è il frenetico Overcooked!, titolo culinario in cui dovrete servire i più svariati piatti ad orde di clienti affamati, si può giocare da uno a quattro giocatori."Overcooked è un caotico gioco di ...

Epic si impegnerà a coprire i costi di rimborso per le esclusive di Epic Games Store legate al crowdfunding : Tutto parte dalla recente polemica scatenata dai fan di Shenmue 3, che hanno appreso come il gioco sarà un'esclusiva di Epic Games Store durante l'E3 2019. In seguito alla notizia, si è parlato dei possibili rimborsi per coloro che avevano finanziato il titolo e lo aspettavano su Steam.Questi rimborsi, a quanto pare, arriveranno direttamente da Epic, stando alla nuova politica delineata dal CEO Tim Sweeney, riporta Gamasutra.Sweeney ha ...

The Walking Dead : The TellTale Definitive Series arriverà su Xbox One - PS4 e PC via Epic Games Store a settembre : Skybound Games ha annunciato che The Walking Dead: The TellTale Definitive Series arriverà su Xbox One, PlayStation 4 e PC a partire dal 10 settembre.La versione per PC inoltre, come riporta DSO Gaming, sarà un'esclusiva Epic Games Store. Per celebrare l'annuncio l'editore ha pubblicato anche un trailer che sarete in grado di visionare in calce a questo articolo.The Walking Dead: The TellTale Definitive Series contiene tutte e quattro le ...

L'interessante Last Day of June è il nuovo titolo gratuito dell'Epic Games Store : E' stato oggi diffuso il nome del nuovo titolo gratuito per gli utenti Epic Games Store, si tratta dell'apprezzatissimo Last Day of June, racconto interattivo che parla d'amore e di morte e che siamo sicuri vi farà scendere qualche lacrimuccia.Come riporta PC Gamer, ecco la descrizione del titolo:"Prendi parte a un viaggio che comincia dal luogo preferito di Carl e June, e cerca di sbloccare la sequenza di eventi che possono salvare June da un ...

The Sinking City in esclusiva Epic Games Store - ecco il perchè! : The Sinking City sarà ufficialmente disponibile da oggi in esclusiva Epic Games Store (per quanto riguarda la versione PC si intende), quali sono i motivi che hanno spinto il team a compiere tale scelta? Scopriamoli insieme. The Sinking City disponibile da oggi in esclusiva Epic Game Store Lo sviluppatore Sergey Oganesyan ha dichiarato: Alcune persone sono rimaste deluse dalla nostra decisione, altre si sono addirittura ...

Tim Sweeney difende a spada tratta la strategia delle esclusive dell'Epic Games Store : L'Epic Games Store e in particolare la strategia messa in atto dalla compagnia fanno discutere non poco all'interno dell'universo del PC gaming. Il riferimento è chiaramente alla strategia delle esclusive proposta dall'azienda capitanata da Tim Sweeney, una strategia che non sta piacendo a molti ma che Sweeney ha più volte etichettato come necessaria per l'intero settore.Gamespot ha riportato diverse dichiarazioni proprio del boss di Epic, ...

Fortnite : un ex moderatore su Reddit accusa Epic Games di manipolare i post pagando i moderatori : Per chi non lo conoscesse, Reddit è uno dei portali più grandi dedicati ai videogiochi, infatti al suo interno si trovano centinaia di SubReddits in cui gli utenti possono discutere dei più svariati giochi ed argomenti.Come riporta Dexerto, queste sezioni sono controllate da dei moderatori che hanno il compito di cancellare post offensivi ed in generale assicurarsi che vengano rispettate le regole del portale. Tuttavia un ex moderatore di ...

World War Z raggiunge vendite da record sull'Epic Games Store : Saber Interactive ha oggi diffuso i dati di vendita relativi alle versioni digitali dello shooter cooperativo World War Z ed è emerso che il titolo ha registrato vendite da record su Epic Games Store.Come riporta PC GamesN, il titolo è infatti riuscito a vendere circa 700.000 copie dalla sua data di pubblicazione (16 aprile 2019) fino ad oggi, questo conferma Epic Games Store come la piattaforma digitale con il più alto numero di vendite. La ...

Per gli sviluppatori di The Sinking City è stato molto importante pubblicare il gioco in esclusiva Epic Games Store : The Sinking City sta finalmente per essere pubblicato su PC e console questa settimana, purtroppo però non tutti quelli che lo stavano aspettando rimarranno contenti, in quanto la versione PC arriverà prima sul discusso Epic Games Store. Come intuibile sono stati molti gli utenti ad aver manifestato il loro dissenso.Come riporta WCCFTECH, i ragazzi di Frogwares hanno dichiarato che l'accordo con Epic Games è stato molto importante e che la ...

EA ed Epic Games hanno fatto una figuraccia di fronte al Parlamento britannico? : "Se fossi un genitore preoccupato dall'utilizzo che mio figlio fa di Fortnite penso che il sentire le vostre testimonianze non mi convincerebbe in alcun modo del fatto che questa sia una questione che vi interessa". La frase che Damian Collins, membro del Digital, Culture, Media and Sport Committee, ha pronunciato dopo aver ascoltato le dichiarazioni di alcuni rappresentanti di EA ed Epic Games sono l'emblema di un incontro tra governo e ...

Last Day of June - disponibile gratis sull’Epic Games Store : A partire dal 27 Giugno fino al 4 Luglio, gli utenti dell’Ovosonico e pubblicato da 505 Games, si presenta come un’avventura grafica punta e clicca, con componentistiche puzzel game. Il gioco di racconterà un’intensa avventura sull’amore e sulla morte, rappresentata meravigliosamente in una travolgente esperienza cinematografica. Se ancora non avete avuto modo di recuperare il titolo, vi invitiamo a farlo e di ...