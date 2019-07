Spazio | lo Space Launch System verso la fine dei test

Sbarca a Torino “Space Adventure” - la mostra sullo Spazio e le sue meraviglie attraverso gli occhi e gli oggetti della NASA [GALLERY] : Sbarca a Torino “Space Adventure”, la mostra che sta emozionando il mondo – da Copenaghen a Tel Aviv, da Johannesburg a Varsavia – e che in 4 anni ha visto affluire quattro milioni di visitatori. Lo spazio e le sue meraviglie raccontati con gli occhi (e gli oggetti) della NASA e dalla Città delle Stelle in Russia. Tute e navicelle spaziali, satelliti, razzi, modelli in scala, pietre lunari… Oltre ottanta memorabilia originali che ...

Spazio - Indonesia : Thales Alenia Space fornirà il satellite per le telecomunicazioni SATRIA : Il Ministro della Comunicazione e delle tecnologie dell’informazione Indonesiano (Kominfo) ha selezionato un consorzio diretto dall’operatore satellitare locale Pasifik Satelit Nusantara (PSN) per la distribuzione e la gestione di satelliti di telecomunicazione a banda larga. Tale consorzio ha affidato a Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) la progettazione e la produzione del satellite SATRIA. Il Consorzio PSN ha ...

Spazio : il Senato USA conferma il generale Raymond a capo della Space Force : Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina del generale John Raymond a capo della Space Force, l’ente istituito dall’amministrazione di Donald Trump per supervisionare le attività militari nello Spazio. Raymond è alla guida dell’Air Force Space Command e manterrà il doppio ruolo. L'articolo Spazio: il Senato USA conferma il generale Raymond a capo della Space Force sembra essere il primo su Meteo Web.

Space Economy : l’Europa investirà nello Spazio 16 miliardi di euro in 7 anni : Dall’incontro “spazio all’Italia. La sfida europea e il ruolo del parlamento“, che si è svolto oggi presso la Camera dei Deputati, è emerso che l’europa investirà 16 miliardi di euro nel settore spaziale e della Space Economy in 7 anni nel periodo 2021-2027. Presenti il presidente dell’Agenzia spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, il presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, ...

Spazio : lanciata la vela solare - a bordo del razzo Falcon Heavy SpaceX : Lanciato il razzo Falcon Heavy SpaceX: a bordo un prezioso carico di 24 piccoli satelliti e la vela solare LightSail 2, di Planetary Society (un’organizzazione no-profit globale dedicata all’esplorazione dello Spazio). Se la missione LightSail 2 avrà successo “diventerà il primo veicolo spaziale a essere spinto esclusivamente dalle particelle che provengono dalla nostra stella“: viaggia racchiusa in ...

Alle 18 giochiamo in diretta a Dead Space : l'orrore nello Spazio non invecchia mai : Quando nell'ottobre del 2017 siamo venuti a conoscenza della chiusura di Visceral Games non abbiamo dovuto salutare solamente un progetto legato a Star Wars ma anche una saga survival horror che soprattutto con i primi due capitoli è stata amata da moltissimi giocatori. Sperando in un ritorno nei prossimi anni, abbiamo deciso di dedicare la live di oggi al primo e apprezzatissimo Dead Space. Il titolo ci trasporta a bordo della USG Ishimura ...

Spazio : SpaceX pronta a lanciare 24 satelliti insieme con il suo Falcon Heavy : Il razzo di Space X Falcon Heavy è pronto a lanciare 24 satelliti contemporaneamente. Il lancio è previsto per il 24 giugno prossimo ed è la prima volta che il governo Usa utilizza questo gigantesco razzo per una missione simile. “La scelta di utilizzare questo missile fa parte in realtà della più ampia strategia di non avere un’unica risorsa e entrare anche in un ambiente più competitivo” ha commentato il colonnello Robert P. ...

Spazio : Space Launch System - possibile lancio entro il 2020 : Tabella di marcia sempre più serrata per l’Agenzia spaziale statunitense. Dopo la richiesta ufficiale dell’Amministrazione Trump ad anticipare il ritorno sulla Luna al 2024 e l’assegnazione del primo contratto per il Lunar Gateway, è ora la volta di premere sull’acceleratore dello Space Launch System. Il primo lancio dello Sls, afferma la Nasa, avverrà entro il 2020, anche nel caso non fosse possibile testare come previsto lo stadio principale ...

Spazio e telecomunicazioni : in orbita il satellite Yamal-601 - progettato e costruito da Thales Alenia Space : Il satellite per le telecomunicazioni Yamal-601, progettato e costruito da Thales Alenia Space per l’operatore russo Gazprom Space System (GSS), è stato lanciato con successo dal Cosmodromo di Bajkonur in Kazakistan tramite un vettore Proton M/Breeze M. Questo satellite fornirà comunicazioni fisse, servizi di trasmissione e accesso a Internet. Thales Alenia Space è stata prime contractor del programma e si è occupata della progettazione, ...

Spazio : satelliti in fila per SpaceX : Elon Musk entra a pieno merito nel settore delle telecomunicazioni. Sabato scorso il vettore di SpaceX Falcon 9 ha portato in orbita i primi 60 satelliti di Starlink costruiti dalla compagnia di Elon Musk. Starlink è un ambizioso progetto ideato da Musk che conta di portare in orbita una costellazione di 12000 satelliti, con l’obiettivo di garantire la copertura internet a banda larga su scala planetaria. I satelliti Starlink sono stati ...

SpaceX ha portato in orbita i primi 60 satelliti del suo progetto Starlink per trasmettere Internet dallo Spazio : La compagnia spaziale privata SpaceX ha portato in orbita i primi 60 satelliti sperimentali di Starlink, il suo ambizioso progetto per costruire una costellazione di migliaia di satelliti intorno alla Terra per trasmettere Internet, raggiungendo i luoghi dove è troppo