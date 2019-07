Pd | domani parte riforma Statuto | commissione ‘collegiale’ con 10 membri

Da Piacenza a Napoli senza mai spegnere la Vespa - parte domani l'avventura di 12 appassionati : Quasi ottocento chilometri da percorrere in sella a una Vespa d'epoca, senza mai spegnere il motore. È la sfida che partirà domani mattina dal centro storico di Piacenza, e che...

Universiadi Napoli 2019 – Tiro con l’Arco : concluse le qualificazioni al Partenio - domani i primi scontri diretti : Conclusa la prima giornata del programma del Tiro con l’arco alle Universiadi. Allo stadio Partenio di Avellino sono andate in scena tutte le frecce di qualifica, domani i primi scontri diretti individuali Cominciano subito con risultati di rilievo le gare di Tiro con l’arco allo Stadio Partenio di Avellino. Al termine delle 72 frecce di ranking round che hanno definito il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre ...

Campionati Mondiali di Nuoto - scatta il ritiro degli azzurri : domani la partenza per Tokyo : La nazionale italiana di Nuoto domani partirà per il Giappone dove preparerà i Campionati Mondiali in programma dal 21 al 28 luglio I Campionati del mondo di Nuoto si avvicinano, la diciottesima edizione prenderà il via il prossimo 21 luglio presso la Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju, per concludersi poi sette giorni dopo. Le batterie si svolgeranno alle ore 10 locali (le 3 del mattino in Italia), mentre semifinali e ...

Palermo : domani attivo Cgil - Cisl e Uil su partecipate : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - attivo unitario sulle società partecipate del Comune di Palermo domani, alle 9.30, presso la Camera del Lavoro di via Meli. Cgil, Cisl e Uil affronteranno il tema del rilancio e del futuro delle società partecipate del Comune, della qualità dei servizi, del funzionament

Vela – Parte domani il 2019 ILCA Laser Standard Men’s World Championship : 5 azzurri in gara : Al via domani il 2019 ILCA Laser Standard Men’s World Championship in programma a Sakaiminato, Giappone, dal 4 al 9 luglio. In gara cinque atleti italiani che avranno la missione di qualificare la Classe per i Giochi di Tokyo 2020 È composta da Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza), Marco Gallo (SV Guardia di Finanza), Giacomo Musone (CN Rimini), Gianmarco Planchestainer (SV Guardia di Finanza) e Nicolò Villa (CV Tivano) la ...

Ue - fumata nera al vertice per le nomine : si riparte domani Scattata la rivolta anti-Merkel : Timmermans in bilico per la Commissione. Insorge parte dei popolari, sfida alla cancelliera. No di Visegrád

VIDEO Charles Leclerc : “domani partenza decisiva - voglio lasciarmi dietro una Mercedes” : Charles Leclerc scatterà dalla terza posizione in occasione del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il monegasco partirà alle spalle delle Mercedes e domani proverà a inventarsi una magia per contrastare Lewis Hamilton e Valtteri Bottas: “Sono contento perché c’erano dei punti negativi nelle prime qualifiche dell’anno dove facevo fatica a settare la monoposto per la Q3, in questo weekend mi sono concentrato su ...

Charles Leclerc F1 - GP Francia 2019 : “Non era possibile fare di meglio - domani proverò ad attaccare in partenza” : Charles Leclerc è uscito dalla battaglia delle qualifiche del GP di Francia come primo degli umani, conquistando la terza posizione dietro alle due Mercedes ma quasi a sette decimi dalla pole position di Lewis Hamilton; un sabato difficile per la Ferrari, visti i problemi accusati dal compagno Sebastian Vettel che non è riuscito ad andare oltre la settima piazza, ma il monegasco può in parte sorridere dopo una serie di sessioni di qualifica ...

Da domani parte la vendita dei biglietti per l’amichevole contro il Liverpool : È già tempo di calcio giocato, il Napoli deve ancora completare la squadra della prossima stagione e partire per il ritiro estivo di Dimaro, ma è già pronta la prima amichevole annunciata per il 28 luglio contro il Liverpool. Da domani saranno in vendita i biglietti per la gara che si disputerà ad Edimburgo. La società ha fatto sapere che i tagliandi saranno acquistabili online Questo il link per comprare i biglietti L'articolo Da domani ...

M5s - parte processo a Di Maio. Carla Ruocco attacca : deve dimettersi. domani la parola all’assemblea gruppi : Alcuni nel Movimento 5 stelle lo hanno già detto pubblicamente, altri di preparano a farsi sentire nell'assemblea congiunta convocata per Domani sera alle 20,30 che si annuncia come un vero e proprio processo a Luigi Di Maio. Di Maio, da quando M5s è al governo con la Lega, ha troppi incarichi: vicepremier, ministro dello Sviluppo economico, ministro del Lavoro, capo politico. E questo, in un anno di esecutivo gialloverde, non ha fatto bene al ...

Boom Milan - la rivoluzione parte da Leonardo : domani le dimissioni ufficiali : Milan, Leonardo rassegnerà le dimissioni domani facendo dunque spazio al probabile arrivo di Campos dal Lille Milan, la rivoluzione è iniziata. domani Leonardo darà le dimissioni al club rossonero, secondo quanto riportato da Skysport, a seguito di un’annata non certo entusiasmante culminata con il quinto posto che non varrà la Champions League in vista della prossima annata. Dal Lille potrebbe arrivare al suo posto il dirigente ...

Giro d’Italia 2019 - domani il giorno di riposo. Si riparte martedì con la Lovere-Ponte di Legno : Gavia e Mortirolo in arrivo : La terza settimana del Giro d’Italia 2019 si aprirà martedì 28 maggio con quella che avrebbe dovuto essere la tappa più dura della corsa. Le condizioni avverse hanno però portato l’organizzazione a ridisegnarne il tracciato riducendo anche in maniera notevole il dislivello, da 5700 metri a 4800 metri. La partenza da Lovere e l’arrivo a Ponte di Legno non sono stati modificati, mentre ha subito una riduzione anche la distanza complessiva, 194 km ...

Padova : domani notte parte il Cammino di Sant'Antonio (2) : (AdnKronos) - Il cosiddetto “Ultimo Cammino di Sant'Antonio” - per differenziarlo dal “Lungo Cammino” di 458 chilometri fino al Santuario della Verna, dove frate Antonio soggiornò a più riprese - ricalca l’ultimo viaggio terreno del santo senza nome che nel 1231, sentendosi ormai prossimo alla morte

Padova : domani notte parte il Cammino di Sant'Antonio : Padova, 24 mag. (AdnKronos) - Zainetto, pila, scarpe comode e voglia di camminare per 25 chilometri pregando. Sono gli elementi base per partecipare al pellegrinaggio in notturna dal Santuario del Noce di Camposampiero (Pd) alla Basilica del Santo a Padova, passando per il Santuario dell’Arcella. Qu