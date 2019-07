NICOL' BARELLA ALL' INTER Oggi visite e firma poi subito in ritiro? I dettagli

Inter - è fatta per NICOLò Barella : 45 milioni al Cagliari. Il Napoli frena su James e Icardi : Beppe Marotta aveva invitato alla pazienza qualche giorno fa, in occasione della presentazione di Antonio Conte, ma l'Inter sembra aver messo la freccia sul mercato. E' fatta per l'acquisto di Nicolò Barella, atteso già nella giornata di venerdì a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il

NICOLò Barella - l'Inter beffata sul più bello? "È già della Roma" - ma Antonio Conte... : Il mese di luglio si apre con l'intrigo Nicolò Barella. Lunedì il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha svelato di aver trovato un accordo con la Roma (offerta da 35 milioni più Defrel), dopo l'Interruzione dei contatti con l'Inter negli ultimi venti giorni. "Abbiamo accettato, e l'intesa è tot

NICOLò Barella - sgarbo del Psg all'Inter : Leonardo a bomba sul centrocampista del Cagliari : Un clamoroso sgarbo dell'ex Milan Leonardo all'Inter: il Psg, dove è appena tornato in veste di direttore tecnico, si è infatti inserito nell'affare per Nicolò Barella, gioiellino del Cagliari e della Nazionale. Secondo France Football, Leonardo sarebbe pronto ad offrire i 45-40 milioni chiesti dal

Chi è NICOLò Barella : carriera - stipendio e biografia del nazionale Under 21 : Chi è Nicolò Barella: carriera, stipendio e biografia del nazionale Under 21 Protagonista della rimonta dell’Italia Under 21 è anche Nicolò Barella. Dopo le partite con la nazionale maggiore valide per le qualificazioni a Euro 2020 nelle quali ha anche segnato, Nicolò ha voluto fortemente partecipare con i suoi amici e compagni all’Europeo Under 21. È suo l’assist per il gol del pareggio di Federico Chiesa, un lancio di oltre 50 metri dal ...

NICOLò Barella all'Inter?/ Vertice col Cagliari : offerti 35 milioni più tre giocatori : Nicolò Barella-Inter, nuovi aggiornamenti sulla trattativa con il Cagliari: in programma un Vertice nelle prossime ore, le ultime notizie.

Barella - il Milan sfida l'Inter/ Strada in salita : 'NICOLò non vede l'ora di...' : Nicolò Barella: inserimento del Milan nella trattativa tra Cagliari e Inter. Maldini può giocarsi la carta Cutrone, Marotta invece...