Lupo | Coldiretti | in Trentino “222 attacchi a mucche | pecore e aziende”

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Nell’ultimo anno inci sono stati 222da parte di orsi e lupi a coltivazioni, alveari, greggi e mandrie che hanno colpito, vitelli,e asini, anche all’interno delle aziende vicino agli alloggi degli agricoltori o nei pressi dei centri abitati“: è l’allarme lanciato dallaalla manifestazione che in piazza Dante a Trento ha raccolto oltre mille agricoltori scesi da pascoli e malghe per protestare contro “i gravi danni causati dai grandi predatori alle attività di montagna con rischi per la sicurezza e l’incolumità delle persone. Simbolo della manifestazione in piazza con allevatori e agricoltori la capretta “Cappuccettorosso” scampata all’assalto dei lupi #stoconcappuccettorosso.” “Una situazione fuori controllo – sottolinea– per la quale le misure ordinarie non bastano più e la resistenza di chi ...

