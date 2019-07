Litigano per il parcheggio e scoppia la rissa | morto 56enne

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Francesca Bernasconi L'aggressore sarebbe un 20enne, fermato e interrogato dai carabinieri. Ancora da accertare le cause della morte "Sono sconvolto. Non si può perdere la vita per un". Così il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha commentato l'assurda tragedia che si è consumata ieri in città, dove un uomo è, per una liteta per questioni di viabilità. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima, Tiziano Paolucci, 56 anni, fosse in auto con la moglie e la figlia quando un Suv, nel fare retromarcia (forse per uscire da un) si sarebbe avvicinato pericolosamente alla vettura dell'uomo. Allora, ilavrebbe suonato il clacson, per attirare l'attenzione dell'altro automobilista, un 20enne. Il ragazzo, a quel punto, sarebbe sceso dal suo Suv e tra i due sarebbe iniziata una discussione, culminata in una. Poi Paolucci sarebbe ...

