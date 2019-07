Ion Maiden è stato rinominato Ion Fury e ha una data di uscita

Gli Iron Maiden fanno causa agli sviluppatori di Ion Maiden : i legali della band chiedono 2 milioni di dollari : La famosa band heavy metal Iron Maiden ha lanciato un'azione legale contro lo sviluppatore 3D Realms, responsabile dello sparatutto in prima persona Ion Maiden.Gli avvocati della leggendaria band britannica vogliono 2 milioni di dollari per il tentativo di guadagnare notorietà utilizzando un nome (effettivamente) troppo simile al nome della band, riferisce The Guardian. Inoltre, il logo del titolo presenta un teschio che, secondo i legali, ...