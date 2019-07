inXile | Wasteland 3 sarà un gioco migliore grazie all' acquisizione da parte di Microsoft

eurogamer

(Di venerdì 12 luglio 2019) In un'intervista di Wccftech con Brian Fargo e Tim Campbell diEntertainment riguardo3, sono state chieste delucidazioni sui primi mesi di esperienza dello studio all'interno della famiglia degli Xbox Game Studios."Posso dire che siamo molto soddisfatti per la partnership con, stiamo assolutamente facendo il3 che volevamo fare e lo stiamo facendo meglio di quanto avremmo potuto fare da soli", ha affermato Tim Campbell.Brian Fargo ha aggiunto: "sì, penso che siamo fortunati, perchési fida di noi. Penso che ci sia sempre una preoccupazione quando le aziende vengono acquisite. Ma davvero, in questo caso si fidano di noi. Anche quando si parla di quello che vogliamo fare in futuro, dicono 'ci fidiamo'".Leggi altro...

