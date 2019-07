Incendio a Pescina | i carabinieri forestali individuano e denunciano responsabile

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 12 luglio 2019) L'Aquila - I militari della StazioneParco di Gioia dei Marsi (AQ), a conclusione delle indagini relative all’sviluppatosi il 30 giugno scorso nel bosco posto sopra l’abitato di(AQ), hanno denunciato in data odierna all’Autorità Giudiziaria qualedell’evento il titolare di una ditta di fuochi d’artificio della Marsica. L’, su cui la pattuglia deiParco era intervenuta in quanto in servizio di emergenza ambientale (numero verde 1515), aveva interessato circa 4 ettari di macchia mediterranea e querceto e lambito case ed annessi agricoli a poca distanza dall’abitato, provocando allarme e preoccupazione nella cittadina fucense nella domenica in cui si celebravano i festeggiamenti per la ricorrenza di S.Antonio di Padova. Nell’ambito delle manifestazioni celebrative erano stati effettuati dei fuochi pirotecnici con base ...

