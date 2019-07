Fabrizio De Andrè Un artista eterno | ' anarchico e grande poeta'

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Temptation Island Vip? “Due minuti - poi andrei in carcere con Fabrizio Corona” : “Temptation Island Vip? Io e Ignazio siamo una coppia vera. Il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo. Lo capite che io resisterei due secondi? Poi distruggerei tutto e andrei in carcere con il povero Fabrizio Corona“. Risponde così Cecilia Rodriguez al settimanale Chi che le chiede se lei e Ignazio Moser stessero pensando di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip. ...

Vasco Rossi/ "Ho provato tutte le droghe. Fabrizio De Andrè l'unico...' : Vasco Rossi si racconta ai fan: i record collezionati, le paure ed i pregiudizi di cui lui stesso è stato vittima negli anni.

Grande Fratello 2019 - Dori Ghezzi su Francesca De André : “Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo” : Attualità Francesca De Andrè, la sorella Alice si scaglia contro il Grande Fratello: “Circo degli orrori, è agghiacciante che sia legale” di F. Q. La partecipazione di Francesca De Andrè al Grande Fratello non è passata di certo inosservata. La ragazza, dopo aver presenziato numerose volte nei contenitori di Barbara D’Urso, ...

Grande Fratello 16 - Dori Ghezzi su Francesca De Andrè : "Fabrizio De Andrè non meritava escalation familiare di questo tipo" : Dori Ghezzi, vedova di Fabrizio De Andrè, parla per la prima volta della nipote Francesca De André, attualmente all'interno della casa del Grande Fratello 16. Lo fa in un'intervista concessa alla rivista Sono:Facciano come meglio credono. Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose. Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo. Momenti ...

Dori Ghezzi : 'Amo Fabrizio De Andrè come 20 anni fa'/ 'Mi rincuora e mi aiuta ancora' : Dori Ghezzi e l'Amore eterno per Fabrizio De Andrè: le parole della cantante in occasione della tournèe della Pfm in omaggio a Faber.

Fabrizio De André - ecco i cantanti che l’hanno omaggiato in “Faber Nostrum” : promossi e bocciati : Sì, siamo nel campo del de gustibus e dell’arbitrario. Se poi, come me, collezionate qualsiasi disco (coi libri, a un certo punto, mi sono fermato) che riguardi in qualche modo Fabrizio De André, compratelo. Ma perché l’analisi di Faber Nostrum, l’album tributo al cantautore genovese firmato da una parte dell’indie nostrano, abbia un minimo di senso, al di là del “ciò che piace a me può non piacere a te e ...

Gf - scintille fra Francesca e Rosy. Malgioglio : "Fabrizio De André si ribalta nella tomba" - : Serena Pizzi Puntata bollente al Gf. Francesca riesce a vedere il suo fidanzato, Rosy entra nella casa e si scontra con la De André La nuova puntata del Gf è piuttosto ricca di colpi di scena. Le sorprese non mancano di certo e i concorrenti non hanno nemmeno il tempo di metabolizzare quello che succede. Ma fra i vari scontri, chiarimenti e lettere, ciò che ha sicuramente catalizzato l'attenzione del pubblico è stato ...