Concorso presidi | via libera del Consiglio di Stato alle procedure di assunzione

Concorso per presidi va avanti - il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Miur. Bussetti : “Ora le assunzioni” : E’ Stato sbloccato il Concorso per il reclutamento di 2050 dirigenti scolastici. Dopo che era Stato annullato dal Tar del Lazio, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Miur e ha dato il suo via libera perché continuino le selezioni. La VI Sezione ha accettato, con due ordinanze gemelle, l’appello cautelare del ministero e ha sospeso, in attesa del merito, la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato il Concorso. La ...

Concorso presidi - Tar del Lazio annulla lo scritto. Cgil : “Per la scuola è un disastro” : Il Tar del Lazio ha annullato lo scritto dell’ultimo Concorso per i presidi. Da quanto si apprende da fonti Miur, il ministero con l’Avvocatura dello Stato intende presentare ricorso al Consiglio di Stato. Il tribunale, in particolare, ha accolto il ricorso sulla base di una censura giudicata infondata dai tecnici del ministero: non sussistevano, secondo il dicastero, i presupposti per la ritenuta incompatibilità di alcuni commissari. ...