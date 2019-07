Concorsi professori | psicologi e operatori socio sanitari Oss | inoltro cv ad agosto

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Attualmente, sono in atto varie assunzioni a nome di alcune università degli studi italiane, del gruppo SopranCiodue-prevenzione antincendio e formazione, delle agenzie per il lavoro Areajob S.P.A. e Oasi, per l'assegnazione di numerosi posti con il mandato di professore di I e II fascia, psicologo e operatoreo Oss da collocare nelle zone occupazionali dislocate tra il nord e il sud d'Italia. Bandi di Concorso adL'università degli studi di Salerno (Campania) ha dato il via ad una procedura di valutazione comparativa, per il conferimento di 15 impieghi con il ruolo di professore di I fascia tramite chiamata, presso i seguenti dipartimenti, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari: Dipartimento di studi umanistici...

