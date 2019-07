Boxe | Mayweather distrugge Conor McGregor | “concedergli la rivincita? Macché | è solo un

sportfair

(Di venerdì 12 luglio 2019) L’ex pugile ha dichiarato di non essere interessato ad un re-match con, definendolo un clown da circo Non ci sarà l’attesissimatra Floyd, nonostante l’irlandese abbia chiesto a più riprese di affrontare nuovamente l’americano dopo il ko tecnico subito alla decima ripresa nel 2017. PA/LaPresse Interrogato ai microfoni di TMZ, l’ex pugile campione del mondo in cinque categorie diverse non le ha mandate a dire al proprio sfidante, definendolo “un clown da circo che non può competere con Money May“. Nessuna cifra potrebbe convincerea salire di nuovo sul ring contro: “continueranno a cercarmi, ma alla fine della giornata continuerò a ridere, continuerò a vivere, continuerò ad andare in banca“. Niente margini di ripensamento dunque per l’americano, che ...