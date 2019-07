Autobus in fiamme a Roma | esplosioni e fumo nero a piazza Cantù FOTO

Autobus in fiamme su linea 671 - nessun ferito : Roma – L’ennesimo bus in fiamme a Roma. Fortunatamente senza feriti. “Intorno alle 14, per ragioni ancora da accertare- si legge in una nota di Atac- si e’ sviluppato un incendio a bordo di una vettura della linea 671 mentre circolava lungo piazza Cantu’. L’autista ha fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere le fiamme, ma non e’ stato possibile estinguerle. Non c’e’ stato nessun ...

Un altro Autobus in fiamme a Roma : Un altro autobus è andato a fuoco martedì sera a Roma, su viale Togliatti. Il sesto da inizio anno. Secondo quanto riportava il Messaggero a metà marzo scorso – citando “documenti riservati dell'Atac, spediti ai giudici del Tribunale e ai commissari del concordato preventivo” – fino a quello di oggi

GENOVA - Autobus IN FIAMME/ Video incendio corso Europa : intossicato il conducente : GENOVA, AUTOBUS in FIAMME in corso Europa: passeggeri si mettono in salvo, il conducente trasportato in ospedale. Traffico in tilt.

Autobus a fuoco - il mezzo divorato dalle fiamme : paura sulla Palermo-Sciacca : L'incendio è divampato all'altezza del chilometro 16. L'autista ha fatto scendere l'unica passeggera con prontezza. I vigili...

Due Autobus in fiamme a Roma : uno in strada - l'altro incendiato da un uomo in rimessa : Ancora autobus in fiamme a Roma, nelle ultime ore è toccato a due mezzi. Il primo bus è andato a fuoco nella notte nella rimessa Atac di via Candoni. Sul posto i carabinieri della stazione Torrino Nord che indagano sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, il bus si trovava nella rimessa per una riparazione. Da chiarire le cause del rogo. Al momento non sarebbero state trovate tracce riconducibili a un gesto doloso. Non si ...

Pinerolo - Autobus in fiamme : paura tra studenti/ Video - inchiesta su caso incendi : Pinerolo, un autobus pieno di studenti va in fiamme: paura a bordo, Video. Intanto la Procura di Torino indaga sul caso incendi sui mezzi pubblici.

Ancora un Autobus in fiamme a Roma : È accaduto questa mattina poco dopo le 7 e 30 in via Sistina. Il bus ATAC della linea 119 ha preso fuoco per cause Ancora in via di accertamento. Non si registrano feriti anche grazie alla prontezza dell'autista che, appena compresa la gravità della situazione, ha fatto scendere tutti i passeggeri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale. Risulta al momento chiusa al traffico via Sistina, da ...