VINCENT LAMBERT E' MORTO Lo scrittore Houellebecq Costava troppo allo stato…

VINCENT LAMBERT è morto dopo 8 giorni di cure sospese : Vincent Lambert, l'uomo di 42 anni che da circa dieci, dopo un incidente stradale nel 2008, era tetraplegico ed era diventato il simbolo della lotta per il fine vita, è morto. Ne ha dato notizia il nipote Francois, che ha comunicato che si è spento alle ore 8:24 presso l'ospedale centrale di Reims, nel Nord della Francia, dove era ricoverato da anni. Il suo caso ha fatto molto discutere in Francia perché da una parte c'erano i suoi genitori ...

La morte di VINCENT LAMBERT scuote le coscienze dei pro life : Giuseppe Aloisi Il fronte pro life unito nel condannare quanto accaduto in Francia: le reazioni degli esponenti italiani alla morte di Vincent Lambert Anche questa volta la reazione non può che essere accompagnata da dolore e sgomento. Come sempre, quando si tratta del fine vita, i pro life italiani commentano la morte di Vincent Lambert, condannando la prassi ideologica di un'Europa che sembra aver dimenticato le sue radici. Questo, ...

Francia : morto VINCENT LAMBERT - simbolo della battaglia per il fine vita : Vincent Lambert è morto la mattina di giovedì 11 luglio, dopo dieci anni in stato vegetativo. È il tetraplegico diventato simbolo del dibattito sul fine vita in Francia. Le cure erano state sospese dopo l’ultima decisione del tribunale, martedì della scorsa settimana. Il protocollo medico prevedeva cessazione del trattamento e sedazione profonda e continua. Così era scritto nelle lettere inviate dal medico Vincent Sanchez, capo del reparto ...

Francia - è morto VINCENT LAMBERT : era simbolo della battaglia sul fine vita : Vincent Lambert, il 42enne tetraplegico in stato vegetativo dal 2008, è morto. Lo ha annunciato la famiglia a France Press, come riporta Le Figaro. Dopo l’ultima decisione del tribunale, i medici gli avevano sospeso cure e alimentazione da mercoledì della scorsa settimana. Il caso è diventato simbolico del dibattito sul fine vita perché ha scosso la Francia per anni. La famiglia infatti si è divisa – anche con lunghe cause in tribunale ...

