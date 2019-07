Treviso | lezioni di Corano col bastone Poi l' imam picchiava i bambini

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Angelo Scarano Per l'è scattato il divieto di dimora nella provincia di. A segnalare l'orrore le maestre dei bimbi Bastonate sulla schiena e sulle gambe. Così undi Pieve di Soviglio, alle porte di, trattava iche non recitavano bene i versetti del. Una tortura indicibile che ha immeditamente fatto scattare l'allarme nelle scuole frequentate dai bimbi. E così una delle insegnanti ha deciso di segnalare le violenze. Come riporta il Gazzettino, l'è stato allontanato con il divieto di dimora nella provincia di. L'uomocon un lungocon la punta triangolare. Al primo errore partivano i primi colpi. Su quanto accaduto è intervenuto il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia: "Sono cose che a sentirle raccontare potrebbero perfino non sembrarci vere, da quanto sembrano riportarci in anni oscuri in ...

