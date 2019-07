The Walking Dead | ecco i tre protagonisti del nuovo spinoff

dituttounpop

(Di giovedì 11 luglio 2019) The, annunciati i tredel secondoordinato da AMC che andrà in onda nel 2020. Alexa Mansour, Nicolas Cantu e Hal CumpstonE’ ormai di qualche mese fa la notizia che AMC ha ordinato il secondodi The. Oggi abbiamo i primi tre volti che daranno vita ai tredella serie, ancora senza titolo, che debutterà nel 2020. Si tratta degli attori Alexa Mansour (Unfriended: Dark Web), Nicolas Cantu e Hal Cumpston che saranno idi quello che sembra un teen-drama in mezzo agli zombi.Ilverrà sceneggiato da Matt Negrete, che è stato uno sceneggiatore e produttore della serie originale nelle ultime cinque stagioni. La serie è co-creata con Scott M. Gimple che è a capo dell’universo televisivo di The. Prodotta da AMC Studios, la serie è già in produzione in Virginia, dove verranno prodotti 10 ...

