Temptation Island | Katia in lacrime per Vittorio | le fidanzate credono stia fingendo

Temptation Island anticipazioni : Vittorio fa piangere Katia? : Katia Fanelli scoppia a piangere a Temptation Island 6: è colpa di Vittorio? Poco fa è stato pubblicato sulle pagine social ufficiali di Temptation Island un video inerente alle anticipazioni sulla prossima puntata. E in questa circostanza i fedeli telespettatori del reality show più piccante della stagione estiva hanno potuto vedere una Katia Fanelli in lacrime. Non è dato sapere il motivo di questo suo pianto ininterrotto. Tuttavia sono già ...

Temptation Island - anticipazioni 4ª serata : Sabrina piange per Nicola - tutti contro Katia : Lunedì 15 luglio andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island: le anticipazioni che sono trapelate fino ad oggi, fanno sapere che accadrà di tutto sia nei villaggi che durante i falò. Sabrina arriverà a piangere per il fidanzato Nicola, mentre David sarà deluso dal comportamento di Cristina. Katia, invece, si troverà ad affrontare la diffidenza di tutti i compagni: sia i single che le altre protagoniste del cast, infatti, metteranno in ...

Anticipazioni Temptation Island quarta puntata : Jessica accetterà di incontrare Andrea : Lunedì 15 luglio andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata di Temptation Island, uno dei programmi televisivi di maggiore successo di quest'estate. Dopo la rottura consumatasi tra Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone, altre due coppie arriveranno al falò di confronto per decidere il proprio futuro: la prima sarà quella formata da Andrea Filomena e Jessica Battistello, mentre la seconda sarà quella composta da David Scarantino e Cristina ...

Temptation Island 2019/ Video - Katia piange : Vittorio l'ha tradita? : Temptation Island 2019: momento difficile per Katia Fanelli nella quarta puntata. Lei piange dopo un Video di Vittorio: tradimento in arrivo?

Anticipazioni Temptation Island - Katia scoppia a piangere : Vittorio l’ha fatta grossa : Temptation Island 2019, le ultime Anticipazioni sulla prossima puntata: Katia e Vittorio protagonisti Anche questa settimana proseguono le Anticipazioni di Temptation Island provenienti direttamente dai profili social del reality show. I protagonisti del video diffuso poco fa su Instagram sono Katia e Vittorio. Questa coppia sembrava avere un destino segnato, sembravano destinati a uscire separati […] L'articolo Anticipazioni Temptation ...

Arcangelo e Nunzia dopo Temptation Island - lui si è pentito : 'Mi dispiace averlo fatto' : Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island in onda su Canale 5 abbiamo assistito al fatidico falò finale tra Nunzia e Arcangelo. La coppia protagonista di questa edizione ha avuto un secondo confronto all'interno del villaggio, che questa volta è stato quello definitivo. I due, infatti, si sono rivisti con la speranza da parte di Nunzia di poter risolvere gli attriti che sono nati all'interno del villaggio delle tentazioni di Canale 5 ma ...

Temptation Island - Nunzia e Arcangelo dopo il falò : lui pentito - lei delusa : Temptation Island 2019: Nunzia e Arcangelo dopo il falò: le reazioni dopo la rottura Come staranno Nunzia e Arcangelo dopo la rottura avvenuta durante il secondo falò di Temptation Island? La coppia era entrata nel programma per volere di Nunzia e per i dubbi che nutriva nei confronti dell’ex fidanzato. Problematiche le loro che neanche […] L'articolo Temptation Island, Nunzia e Arcangelo dopo il falò: lui pentito, lei delusa ...

Temptation Island - Nunzia sull'ex : 'Non avrei partecipato se avessi saputo che era così' : Lo scorso lunedì è andata in onda la terza puntata di Temptation Island, il programma dove coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore rimanendo separati per 21 giorni in villaggi diversi con i rispettativi tentatori e tentatrici. Nel corso dell'ultima messa in onda, i telespettatori hanno assistito ad un secondo falò di confronto tra Arcangelo e Nunzia, richiesto proprio da quest'ultimo. Nonostante i due avessero già deciso di chiudere ...

Arcangelo Bianco dopo Temptation Island : “Sono il male per Nunzia” : Temptation Island, Arcangelo Bianco: “Io e Nunzia ci saremmo fatti del male” A Temptation Island possono accadere due cose: o si torna alla vita di tutti i giorni più forti di prima e con la consapevolezza di amare il partner oppure si torna a casa da single riflettendo sui propri errori. Quest’ultimo caso riguarda Arcangelo Bianco la cui decisione di interrompere la sua relazione di tredici anni con Nunzia Sansone ha ...

Temptation Island - Arcangelo e Nunzia si sono riavvicinati : le indiscrezioni : Dopo la conferma della rottura al secondo falò di confronto, Arcangelo e Nunzia sembrerebbero essersi riavvicinati dopo l’uscita dal villaggio di Temptation Island. Come tutte sappiamo, nonostante le insistenze della sua fidanzata, il ragazzo napoletano ha deciso di troncare definitivamente la relazione durata ben 13 anni, dichiarandosi inadeguato per starle accanto. Ed effettivamente, così si è dimostrato Arcangelo Bianco ...

Ilaria e Massimo si sono lasciati?/ Temptation Island : indiscrezione conferma rottura : Ilaria e Massimo di Temptation Island 2019 si sono lasciati? Le prime indiscrezioni web parlano di rottura definitiva: ecco tutto quello che sappiamo.

Temptation Island - Nunzia Sansone rompe il silenzio : “Non sto bene” : Nunzia di Temptation Island sulla fine con Arcangelo: “Delusa e scossa” Quando una storia d’amore finisce si torna con il pensiero ai sentimenti investiti e al tempo passato in compagnia del partner. Ma quando si tratta di una storia che dura da tredici anni si soffre come non mai e si pensa di aver sprecato gran parte della propria vita. Questo è ciò che sta passando nella testa di Nunzia di Temptation Island la cui storia ...

Temptation Island - Javier conquista Ilaria : lei avrebbe detto addio al fidanzato : Dopo l’addio di Nunzia e Arcangelo, l’attenzione dei telespettatori di Temptation Island 2019 si è concentrata, oltre che sulla coppia Jessica e Andrea, anche su Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, con quest’ultima che, nel corso della terza puntata, ha allacciato un rapporto sempre più stretto con il tentatore Javier Martinez, molto apprezzato dal pubblico dei social. La Teolis, dopo aver visto l’avvicinamento tra il fidanzato con la single ...

Temptation Island spoiler : Ilaria e Massimo potrebbero essersi lasciati : Come è andata a finire tra Ilaria e Massimo? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Temptation Island in questi giorni, soprattutto dopo aver sentito le voci che circolano sulla coppia. Il blog 'Vicolo delle News', in particolare, ha riportato la segnalazione di una persona che sostiene di essere molto amica della romana: questa ragazza ha anticipato che i protagonisti del reality si sarebbero detti addio al termine del falò di ...