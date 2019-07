Tempesta in Grecia | 6 morti e 30 feriti

laragnatelanews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Una burrascosanel nord dellaha ucciso sei turisti e ne hapiù di altri 30. Il video di un testimone oculare mostra venti violenti e pioggia che colpisce Halkidiki, una zona vicino a Salonicco popolare tra i turisti, intorno alle 9.45, ora locale. Un’anziana coppia ceca è stata uccisa quando la loro carovana è esplosa, e anche due russi e due rumeni sono, secondo l’affiliata della CNN in. Secondo quanto riferito, lalocalizzata è durata solo 10-15 minuti. Altre persone ferite sono state trasferite negli ospedali locali e una è stata portata in terapia intensiva, ma tutte sono in condizioni stabili, secondo quanto riferito dal portavoce del governo Stelios Petsa dalla CNN. La guardia costiera locale stava anche cercando un pescatore di 62 anni, uscito in mare verso le 18:00. La turista britannica Kirstie Taylor ha detto ...

