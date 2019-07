Scudetto 2006 all' Inter | inammissibile ricorso Juventus Ecco la sentenza del TFN

Juventus - il Tribunale Federale Nazionale dichiara inammissibile il ricorso sullo Scudetto del 2006 : Lo scudetto 2006 resta all’Inter. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riunito oggi a Roma, “ha rigettato l’istanza di sospensione promossa dalla Juventus e dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società stessa tendente ad ottenere l’annullamento della delibera del Consiglio Federale della FIGC – in data 18/07/2011 n. 219/CF, pubblicata il 19/07/2011, di revoca in autotutela del ...