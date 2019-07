Meteo | splende il Sole dopo i disastri | clima piu' fresco ovunque

Meteo Italia - nella prima Domenica d’estate torna a splendere il sole al Nord : In netto miglioramento le condizioni Meteo al Nord dopo l’ondata di maltempo di ieri con nubifragi che hanno causato allagamenti a Milano e la chiusura della Torino-Aosta, e grandinate localmente eccezionali come quella abbattutasi nel pomeriggio su Bologna con chicchi grossi come uova. Secondo l’Aeronautica Militare, la pressione e’ nuovamente in aumento su tutta l’ Italia ma oggi permarranno condizioni di ...

Meteo : quando arriva l'estate e tornerà a splendere il sole? : #Meteo: #GIUGNO autunnale o estivo? Ecco la TENDENZA per il PROSSIMO MESE, ci sono SORPRESE. Ecco QUALI https://t.co/db6LpDF5gXpic.twitter.com/xJaqZQvdFo— IL Meteo.it (@ilMeteoit) May 15, 2019Da qualche parte in Europa l’estate è già arrivata. Ma in Italia il bel tempo sembra non voler arrivare. Pioggia ovunque, freddo e umidità imperversano su tutta la penisola. A tal punto che la domanda è: quando ...