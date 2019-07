Mancano i carpentieri Ma i giovani fanno i rider

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Vittorio Macioce L'ad Bono: "Si accontentano. Da specializzati guadagnerebbero 1.600 euro". Ma è un Paese che non ha testa e ha perso le mani Q ualcuno ancora ricorda il Rex, il transatlantico dei sogni, quello di Fellini in Amarcord, che scivola come un'apparizione sulle coste dell'Adriatico, come la sagoma di una giovinezza perduta. Era così grande e veloce da fare invidia al mondo. Ora non è che gli italiani non sappiano più progettare le navi. Lo, e forse siamo ancora i migliori, solo che si fatica a trovare saldatori,, falegnami, operai specializzati. Il lavoro c'è, ma nessuno lo vuole. È il paradosso di una penisola che non si riconosce più. È una mattina di un'estate troppo calda e Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, sta parlando a una conferenza della Cisl, uno di quegli incontri dove aziende e sindacati cercano di capire cosa non ...

riccer1 : L’amaca. Attenzione uscita operai 10 LUGLIO 2019 DI MICHELE SERRA Mancano i carpentieri e i saldatori, dice l'Ad d… - mcocucci : Quando anche i top manager dicono corbellerie colossali! Lavoro, Bono (AD Fincantieri): 'Mancano carpentieri e sal… - davide_del : INCOMINCIAMO A DARE A TUTTI I POLITICI COMPRESI I PARLAMENTARI EUROPEI € 1.600 AL MESE , COSÌ VERAMENTE SI RENDONO… -