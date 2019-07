La Juve vorrebbe Icardi ma Zhang non vuole svenderlo | Dzeko e Lukaku restano in attesa

Juventus : alla Roma piace Higuain - ma lui vorrebbe restare in bianconero : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio, accogliendo i nuovi acquisti, ma anche alcuni giocatori ritornati a Torino dopo il prestito ad un'altra società. E' il caso di Gonzalo Higuain, l'argentino dopo metà stagione trascorsa al Milan e l'altra al Chelsea, vorrebbe rilanciarsi alla Juve, come confermato di recente anche dal suo fratello-agente. L'idea della punta argentina sarebbe quella di riconquistarsi un ...

Ecco la Juve - cori pro-Higuain e lui vorrebbe restare : Il piu' applaudito dai tifosi, all'avvio della nuova stagione bianconera - ma mancano ancora tanti big, a partire da Ronaldo e Dybala, e' stato Gonzalo Higuain. "Resta con noi", hanno gridato fuori della Continassa, nel primo giorno di sudore e fatica della Juventus agli ordini di Sarri. E se per Buffon il rientro alla base bianconera e' stato vissuto come un "ritorno a casa", un sentimento non molto diverso deve averlo provato il 'Pipita'. La ...

Inter - la Juventus insiste per Icardi : il centravanti vorrebbe solo i bianconeri : Il vero tormentone di mercato questa estate è rappresentato dal futuro di Mauro Icardi. L'attaccante argentino lascerà sicuramente l'Inter, come annunciato dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e confermato in conferenza stampa dal tecnico, Antonio Conte. Resta da vedere quale sarà la sua destinazione: molto probabilmente, il centravanti resterà in Italia anche per volontà della moglie e agente, Wanda Nara, che avrebbe già rifiutato ...

Calciomercato Juventus : De Ligt sarebbe a un passo - Icardi vorrebbe la Juve : La Juventus è sempre più vicina a De Ligt, fortissimo difensore olandese cresciuto nelle fila dell'Ajax. Secondo quanto scrive il "Corriere di Torino", l'operazione di mercato potrebbe chiudersi tra poche ore, come conferma anche il quotidiano olandese "Telegraf". C'è ancora distanza tra l'offerta della Juventus e la richiesta dell'Ajax, ma l'accordo tra il club bianconero e il fortissimo difensore centrale è già stato trovato da tempo. La ...

Calciomercato Juventus : possibile colpo Gabriel Jesus - il PSG vorrebbe Bonucci : Sono ore sempre più calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe preparando una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. Gonzalo Higuain non rientrerebbe più nei piani di Maurizio Sarri (nonostante tra i due ci sia sempre stato un ottimo rapporto), mentre anche Mario Mandzukic sembra essere destinato alla cessione (su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Borussia ...

La Juventus vorrebbe avere De Ligt per l'inizio del ritiro che scatterà mercoledì : In questo momento tutte le attenzioni della Juventus sembrano rivolte sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri qualche giorno fa avrebbero fatto una prima offerta all'Ajax da 55 milioni più 10 di bonus. Al momento essa non sembra essere sufficiente e dunque la trattativa va avanti, anche perché la Juve può contare sulla volontà del giocatore che sarebbe quella di trasferirsi a Torino. Adesso resta solo da capire quali saranno le ...

Calciomercato Juventus - Agnelli scatenato : vorrebbe Icardi e De Ligt : Il Calciomercato estivo è ormai entrato nel vivo. Le squadre italiane hanno iniziato a darsi battaglia per assicurarsi i migliori giocatori sulla piazza. Tra le squadre più attive vi sono sicuramente la Juventus e il Napoli, con i due club italiani pronti a chiudere altri importanti colpi dopo aver già effettuato acquisti di rilievo. La SSC Napoli, dopo aver messo sotto contratto Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, è pronta a rinforzare ...

La Juventus vorrebbe Icardi - ma prima deve risolvere la questione Higuain : La Juventus, oltre a pensare agli acquisti, sta lavorando anche per alcune cessioni in particolare nel reparto avanzato. Infatti, i bianconeri per rinforzare il loro reparto avanzato starebbero pensando a Mauro Icardi. La Juve, però, prima di arrivare al bomber argentino dovrà cedere Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. La situazione più spinosa sembra essere quella del Pipita che vorrebbe restare a Torino. Per questo motivo qualche giorno fa ...

Calciomercato : la Juventus vorrebbe chiudere l'affare De Ligt in questa settimana : La Juventus dopo aver messo a segno i colpi Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Luca Pellegrini sta proseguendo il lavoro per regalare altri importanti rinforzi a Maurizio Sarri. Al momento Fabio Paratici sembra concentrato soprattutto sulla trattativa per arrivare a Matthijs De Ligt. La Juve, secondo Sky Sport, vorrebbe chiudere entro questa settimana la trattativa con l'Ajax per l'olandese: infatti, si starebbero definendo alcuni dettagli e in ...

Juventus - Paratici vorrebbe sgravarsi di alcuni ingaggi : possono partire Khedira e Matuidi : La Juventus, in questo periodo, è soprattutto concentrata sul mercato visto che Maurizio Sarri e i suoi ragazzi sono ancora in vacanza. La dirigenza bianconera sta cercando soprattutto di migliorare la rosa del tecnico toscano ma sta anche cercando di cedere qualche giocatore. In particolare Fabio Paratici starebbe pensando di sgravare un po' il monte ingaggi. Per questo motivo il ds della Juve sta cercando di individuare un giocatore da poter ...

Calciomercato Juventus : De Ligt ad un passo - l'Ajax vorrebbe Kean in cambio : De Ligt è il grande colpo per il Calciomercato della Juventus. L’olandese ormai è ad un passo dai bianconeri come prossima destinazione per la sua carriera. Battuta la concorrenza del Psg, ci sarebbe ancora il Barcellona secondo il Mundo Deportivo, ma la trattativa con i blaugrana si è incagliata da tempo sull’ingaggio e così i bianconeri non hanno più rivali. La Gazzetta dello Sport di oggi annuncia in prima pagina che nella trattativa potrebbe ...

La Juventus vorrebbe chiudere in fretta con l'Ajax per de Ligt : Nel corso del weekend che si è appena concluso la Juventus avrebbe avuto contatti continui per arrivare Matthijs de Ligt. L'olandese sarebbe l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa di Maurizio Sarri. Il difensore classe '99 consentirebbe alla Juve di inserirlo in rosa insieme a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. De Ligt rappresenterebbe il futuro della retroguardia bianconera, visto che il Capitano della Vecchia Signora nel giro di ...

Ora ci vorrebbe un campionato senza errori arbitrali per non compromettere la rivoluzione della Juve : «Sii te stesso! Tutto quello che stai facendo, pensando, desiderando, tutto questo non sei tu» (Friedrich Nietzsche) Essere sé stessi non è sempre facile Innanzitutto, però, occorre diventare sé stessi. Maurizio Sarri ha trovato sé stesso fuori da un posto sicuro in banca, su campi di calcio di squadre scalcagnate, per poi vivere una tardiva ma esaltante ascesa, esibendo qualità all’Empoli, sperimentandole su una grande squadra a ...

Manchester City-Joao Cancelo - la Juventus vorrebbe solo cash per il portoghese : Questo Giovedì 20 giugno sarà un giorno molto importante per la Juventus, alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' infatti ci sarà la presentazione del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. La dirigenza però è già da tempo impegnata sul mercato con l'obiettivo di acquistare giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Gran parte degli investimenti passeranno anche da cessioni pesanti, su tutte quella del terzino portoghese ...