La battaglia di Claudia | moglie di Nainggolan | «Inizio la chemioterapia | combatterò

vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2019)e Radjae Radjae Radjae Radjae RadjaUna nuova sfida perLai,del calciatore Radjia. La donna, che dal centrocampista dell’Inter ha avuto due bambine (Aysha, 7 anni e Mailey di 3) fa sapere su Instagram di essere malata e pronta a iniziare la sua «». «È da un mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato così», racconta, «Le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria. Da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita. La. E chi lo avrebbe mai detto cheper una volta nella vita avrebbe avuto paura di iniziare una nuova giornata… Paura è dire poco».preferisce non entrare nei dettagli, ma ringrazia ...

HuffPostItalia : 'Forza Claudia: vincerai questa battaglia'. I social si stringono attorno alla famiglia Nainggolan - AstiGioachino : RT @LucaMarelli72: Un grande 'in bocca al lupo' a Claudia Lai #Nainggolan. Questa sarà la battaglia più dura ma vincerai. Forza! - Umberto28228759 : @Inter @Ayshacla @OfficialRadja Roma non dimentica i suoi figli Forza radja forza Claudia un grosso in bocca al lup… -