Jeep Gladiator - In Europa nel 2020 con il V6 EcoDiesel

(Di giovedì 11 luglio 2019) Presentando la versione europea dellaalCamp 2019 di San Martino di Castrozza, lane ha diffuso le prime informazioni commerciali. L'atteso ritorno del pick-up del marchio del gruppo FCA è stato già celebrato negli Stati Uniti, dove i clienti si sono contesi i primi esemplari disponibili. 260 CV e 600 Nm per il diesel europeo. Inlasarà offerta nella sola versione V6 3.0da 260 CV e 600 Nm con cambio automatico a otto marce. Il sistema di trazione integrale è invece diverso in base all'allestimento: i modelli Sport e Overland offrono il 4x4 Command-Trac con ridotte e assali Dana 44 (e differenziale posteriore Trac-Lok opzionale), mentre la Rubicon adotta il 4x4 Rock-Trac con assali dotati di rapporto 4LO, barre antirollio scollegabili elettricamente e differenziale Trac-Lok. Lapuò affrontare guadi di 76 cm e può trainare ...

