Ilva di Taranto | disperso un operaio I lavoratori protestano

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Emanuela Carucci È ancoraundi 31 anni dipendente Arcelor Mittal. L'uomo si trovava nella cabina di comando di una gru che durante un tornado abbattutosi sulla città è stata sbalzata in mare. A oltranza lo sciopero indetto dai sindacati per la sicurezza in fabbricadell'intero stabilimento Arcelor Mittal didopo l'incidente che ieri, durante un tornado abbattutosi sul capoluogo pugliese, ha coinvolto un. L'uomo, un 31enne di Fragagnano (Comune della provincia di), era nella cabina di comando di una gru; il mezzo per la movimentazione di minerale si è scontrato con un'altra gru per le forti raffiche di vento. Di conseguenza la cabina è stata sbalzata in mare. Il giovane uomo è ancora. "In seguito al gravissimo incidente che ha visto coinvolto un nostro collega che operava nel DM 5, le organizzazioni ...

BentivogliMarco : ????ArcelorMittal ex #Ilva, #Taranto non c’é tregua per il siderurgico ionico. Maltempo, cade gru, la Dm5, la stessa… - BentivogliMarco : ????Alle 19.30 di oggi, a causa del maltempo, si è verificata la caduta di una gru operante sul quarto sporgente dell… - petergomezblog : Maltempo, a Taranto il vento trascina in mare una gru dell’ex Ilva: operaio disperso -