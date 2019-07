Il Senato approva il taglio del numero dei parlamentari

Taglio parlamentari - ddl costituzionale approvato al Senato : 180 sì. Ora resta solo il voto finale alla Camera : Il Senato ha approvato il ddl costituzione sul Taglio dei parlamentari. E’ il terzo via libera. Il testo passa alla Camera per l’approvazione finale (la discussione è prevista a settembre). A votare la riforma che prevede la diminuzione dei seggi a 400 alla Camera e a 200 al Senato sono stati in 180: oltre alla maggioranza M5s-Lega si è aggiunto anche il gruppo di Fratelli d’Italia. Contrari Pd e Forza Italia. L'articolo Taglio ...

Approvato il decreto crescita - ma in Senato il governo perde la maggioranza : Il decreto crescita è finalmente legge: dopo il sì della Camera ottenuto la settimana scorsa, il dl ha avuto il via libera anche del Senato. Eppure per il governo gialloverde ci sarebbe poco da esultare. Mentre il Movimento 5 Stelle sbandiera tramite i propri canali social l’approvazione di un "un pacchetto sostanzioso di misure mirate per imprese e professionisti", probabilmente sfugge loro un dato che li dovrebbe preoccupare. Il dl crescita ...

Sblocca Cantieri - tutte le modifiche al testo approvato in Senato : Il decreto Sblocca Cantieri è stato approvato al Senato in un testo contenente numerose modifiche, necessarie a raggiungere un'intesa fra Lega e Movimento 5 Stelle. Il cambiamento più consistente riguarda un ridimensionamento di un emendamento del Carroccio che voleva sospendere per due anni il codice degli appalti. Dall'Autorità nazionale Anti Corruzione però avvertono: "Con queste variazioni c'è rischio corruzione".Continua a leggere

Sblocca cantieri - approvato dal Senato il superemendamento sul codice appalti : Il Senato approva il superemendamento al dl Sblocca cantieri che modifica alcuni punti del codice degli appalti. Era lo scoglio principale, frutto dell’intesa ottenuta in extremis da Lega e M5s dopo lo strappo nella riunioni di governo di lunedì scorso, che ha ottenuto 175 voti favorevoli, 55 contrari e 40 astenuti. Ora l’esame del decreto da parte dell’Aula di Palazzo Madama proseguirà con il voto delle altre proposte di ...

Louisiana - il Senato approva un emendamento alla Costituzione per vietare l’aborto : L’ennesimo attacco ai diritti delle donne: il Senato della Louisiana ha approvato un emendamento alla Costituzionale statale secondo cui le cittadine non hanno alcun diritto ad interrompere le gravidanze. Una misura che si somma alle leggi approvate in Georgia, Missouri e Alabama, tutte finalizzate a vietare quasi del tutto la procedura. L’emendamento, tuttavia, deve essere ratificato dagli elettori della Louisiana in un referendum, in ...

Il Senato del Missouri ha approvato una legge che vieta l’aborto dopo 8 settimane di gravidanza : Il Senato del Missouri, a maggioranza Repubblicana, ha approvato una legge che vieta l’aborto dopo le otto settimane di gravidanza, rispetto al precedente limite di 22. La legge è passata con 24 voti a favore e 10 contrari e ora