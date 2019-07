I resti del più antico Homo sapiens d’Europa scoperti in Grecia | hanno 210mila anni

Roma - mafia a Montespaccato : negozi nelle mani del clan Gambacurta - sette arresti : I carabinieri del Comando provinciale di Roma questa mattina all'alba hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone, tutte ritenute affiliate al presunto sodalizio criminale del clan Gambacurta, giudicato di stampo mafioso. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale il gruppo, che era capeggiato dai fratelli Franco e Roberto Gambacurta, era dedito soprattutto allo spaccio di sostanze stupefacenti. ...

Sfida tra donne per il monopolio della droga : dieci arresti a Caserta : I Casalesi hanno spodestato i clan dei comuni a nord di Caserta. La Sfida tra clan per il monopolio della droga ha visto fronteggiarsi le donne delle cosche: da un lato Teresa Vitolo per il gruppo...

Tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione : arresti a Parma e Bologna : Operazione Hope and destiny della polizia di Stato, nove persone in carcere. Intimidazioni e violenza per convincere giovani ragazze nigeriane a prostituirsi

Furbetti del cartellino in ospedale : 12 arresti e 30 indagati a Molfetta : Furbetti del cartellino: è durata due anni l'indagine «Quinto Piano» della Guardia di Finanza e ha fatto emergere circa 300 episodi di assenteismo da parte di dirigenti medici,...

restiamo amici : trama - cast e anticipazioni del film al cinema : Restiamo amici: trama, cast e anticipazioni del film al cinema Siete in cerca di una commedia per svagarvi dopo una lunga e afosa giornata d’estate? Allora Restiamo amici potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, al cinema dal 4 luglio 2019, è stata diretta da Antonello Grimaldi, regista noto al grande pubblico per film come Il cielo è sempre più blu, Asini, Un delitto impossibile e Caos calmo. Il lungometraggio è tratto dal ...

Mesopotamia - la siccità del Tigri fa riemergere i resti di una misteriosa civiltà : le immagini dell’imponente palazzo : Grazie alla siccità che ha interessato il fiume Tigri, nel Kurdistan iracheno, alcuni ricercatori tedeschi e curdi sono riusciti a scoprire i resti di una misteriosa e antica civiltà, sommersa dalle acque per migliaia di anni. Nel video, pubblicato dall’Università di Tubinga, si vede la struttura di un imponente palazzo costruito, probabilmente tra il XV e il XIV secolo a.C., sulle sponde del corso d’acqua. In quell’area, tra ...

I satelliti della Nasa che prevedono le carestie : Capire la distribuzione dell’acqua nel mondo – umidità compresa – per capire grazie alla sua evoluzione come sarà la salute delle coltivazioni. E, assieme a queste, il relativo benessere o la povertà. Lo fa la Nasa, grazie a un lavoro integrato di satelliti e modelli di calcolo che ha lo scopo di prevenire il più possibile condizioni di carestia o addirittura insicurezza alimentare (purtroppo ancora troppo frequenti in molti paesi, e in ...

Brindisi - droga nel paraurti dell'auto - scatta il maxi-blitz : 10 arresti nel Salento : Questa mattina all'alba i carabinieri del Nucleo Provinciale di Brindisi, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Lecce e di quelli del Reparto Cinofili di Modugno (Bari) e Tito (Potenza) hanno eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni di loro con l'aggravante della recidiva. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale ...

Milano : traffico droga e sfruttamento della prostituzione - 8 arresti : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della procura di Monza, nei confronti di otto persone accusate di traffico di droga e sfruttamento della prostituzione. Lo scorso primo luglio, la Squadra mobile della questura di Milano,

USA - 'EL CHAPO restiTUISCA 12 - 6 MLD DI DOLLARI'/ Il legale : 'Crudeltà in carcere' : Gli Usa vogliono che El CHAPO RESTITUISCA i proventi delle sue attività di narcotraffico negli Stati Uniti. Intanto il legale lamenta 'punizioni' in carcere

Roma - la guerra delle botticelle arriva in Parlamento. La Lega contraria ai divieti. Prestipino (Pd) : “Sarà il Vietnam” : La guerra delle botticelle Romane arriva in Parlamento. È prevista bagarre alla Camera per il prossimo martedì, quando verrà affrontata in Commissione Trasporti la discussione relativa al divieto di circolazione nel comune di Roma delle caratteristiche carrozze trainate dai cavalli, utilizzate soprattutto dai turisti. Il provvedimento voluto dalla sindaca Virginia Raggi è stato però sospeso dal Tar. Per questo motivo verranno presentati due ...

Brindisi - presunto sfruttamento del lavoro nelle campagne di Tuturano : due arresti : I carabinieri del Nucleo Provinciale di Brindisi, ieri mattina, nel corso di un controllo del territorio destinato a contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due imprenditori. Si tratta di D.D.L, 50 anni di Tuturano, e di M.Z., 42enne di San Pietro Vernotico. La scoperta di ben sei braccianti probabilmente sfruttati in un terreno agricolo è avvenuta in ...