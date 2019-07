Ex Ilva | Emiliano | “Va chiusa A Milano una fabbrica che uccide le persone verrebbe

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) “Unacheleva. Lo dico sapendo che arriveranno critiche dal mio stesso partito. Ma se ci fosse una situazione del genere a, i cittadini la tollererebbero?”. A dirlo, il presidente della Regione Puglia, Michele, a Taranto dopo l’incidente in cui, a causa del maltempo, una gru dell’exè caduta in mare, coinvolgendo un operaio, che risulta ancora disperso. Brindisi, la forza del vento trascina un traghetto in partenza per la Grecia. Le immagini sono impressionanti L'articolo Ex: “Va. Aunacheletollerata?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

