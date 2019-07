Ecco Samsung Galaxy Watch Active 2 in un’immagine rendering ufficiale

Signori - Ecco Samsung Galaxy Note 10 : arrivano i primi render ufficiali che ne mostrano il design : Il design di Samsung Galaxy Note 10 viene svelato grazie ai primi render ufficiali trapelati in queste ore: ecco come sarà il prossimo phablet della casa sud-coreana. L'articolo Signori, ecco Samsung Galaxy Note 10: arrivano i primi render ufficiali che ne mostrano il design proviene da TuttoAndroid.

La tecnologia a 5 nanometri di Samsung è pronta al debutto : Ecco i miglioramenti : Samsung certifica due nuovi tool per il design di chipset realizzati con il processo produttivo a 5 nanometri, che promette una maggiore efficienza logica. L'articolo La tecnologia a 5 nanometri di Samsung è pronta al debutto: ecco i miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutti i dispositivi in arrivo da Samsung nel 2019 : ci sono anche Galaxy Watch 2 e Galaxy Tab S6 : Samsung Galaxy Watch 2, Galaxy Tab S5 e altri tablet e smartWatch sono in arrivo nei prossimi mesi da parte del colosso asiatico. L'articolo Ecco tutti i dispositivi in arrivo da Samsung nel 2019: ci sono anche Galaxy Watch 2 e Galaxy Tab S6 proviene da TuttoAndroid.

Vende meglio del Galaxy S9 il Samsung Galaxy S10 : Ecco i modelli preferiti dagli utenti : Come ogni anno c'era chi scommetteva il Samsung Galaxy S10 non avrebbe ripetuto il successo dei Galaxy S9: puntualmente queste previsioni sono state smentite dai dati di vendita, avendo l'ultimo top di gamma stracciato il suo predecessore. Stando a quanto riportato da 'en.yna.co.kr', la società di analisi Counterpoint ha constatato che, nel primo periodo post-lancio dei rispettivi modelli, l'attuale portabandiera avrebbe fatto decisamente ...

Ecco come installare l’APK della Google Fotocamera su Samsung Galaxy M40/A60 : Samsung Galaxy M40 (Galaxy A60) impiega un SoC Snapdragon, il che rende possibile installare un APK modificato dell'app Google Fotocamera (GCam) per ottenere prestazioni ancora migliori dalle tre fotocamere posteriori dello smartphone. L'app Google Fotocamera permette di effettuare un salto di qualità notevole nella qualità delle foto acquisite dal Galaxy M40, seppur con qualche limitazione. L'articolo Ecco come installare l’APK della ...

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) è quasi senza segreti : Ecco un altro tablet Android compatto : Due nuove versioni di Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) stanno per arrivare: ecco le caratteristiche quasi complete e le immagini dei nuovi presunti tablet Android compatti. L'articolo Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) è quasi senza segreti: ecco un altro tablet Android compatto proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia le patch di luglio : Ecco i 13 miglioramenti per l’interfaccia : Per gli smartphone Samsung l'aggiornamento di luglio includerà 24 patch di sicurezza Android e 13 miglioramenti relativi all'interfaccia utente del produttore L'articolo Samsung annuncia le patch di luglio: ecco i 13 miglioramenti per l’interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 : Ecco la data di presentazione : Le indiscrezioni trapelate poche settimane fa sul web ci avevano visto giusto. Da diversi anni, ormai, la seconda metà dell’anno e in particolare il periodo estivo, e il periodo scelto da Samsung Electronics per aprire il sipario sulla nuova generazione della sua famiglia di phablet. E anche quest’anno il produttore sudcoreano ha scelto di seguire la medesima strategia, confermando quanto anticipato solo poche settimane fa da alcune ...

Questa idea di Samsung è fra le più futuristiche mai viste : Ecco il brevetto : Samsungha L'articolo Questa idea di Samsung è fra le più futuristiche mai viste: ecco il brevetto proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A80 è disponibile all’acquisto in Italia : Ecco dove comprarlo : Samsung Galaxy A80 arriva in Italia, già scontato su eBay a un prezzaccio piuttosto interessante. Basti sapere che grazie a un coupon si possono risparmiare quasi 200 euro dal prezzo di listino. L'articolo Samsung Galaxy A80 è disponibile all’acquisto in Italia: ecco dove comprarlo proviene da TuttoAndroid.

Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9 : Ecco la nostra prova : Nella prima metà del mese di giugno 2019 i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus italiani hanno ricevuto un corposo aggiornamento software che porta due importanti novità: le patch di sicurezza dello stesso mese e nuove funzionalità nel comparto fotografico. L'articolo Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9: ecco la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A40 trasformato per rendere al massimo delle possibilità : Ecco come fare nel nostro video : ecco come abbiamo trasformato il best seller su Amazon Samsung Galaxy A40 in uno smartphone adorabile L'articolo Samsung Galaxy A40 trasformato per rendere al massimo delle possibilità: ecco come fare nel nostro video proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate subito i vostri Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e - Ecco le patch di sicurezza di giugno : Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e ricevono in Italia il nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno 2019: ecco le novità incluse nei firmware G970FXXU2ASF3, G973FXXU2ASF3 e G975FXXU2ASF3. L'articolo Aggiornate subito i vostri Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e, ecco le patch di sicurezza di giugno proviene da TuttoAndroid.

Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android : Huawei P30 Lite - HONOR View20 - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Huawei P30 Lite, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9 L'articolo Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android: Huawei P30 Lite, HONOR View20, Samsung Galaxy S10e e tanti altri proviene da TuttoAndroid.