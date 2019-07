Brasile | crolla un’altra diga nello stato di Bahia | si teme un’apocalisse | “non riusciamo

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Unae’ta nei dintorni di Pedro Alexandre, a circa 400 km da Salvador, capitale dellobrasiliano di, a causa delle forti piogge che hanno colpito la regione. Lo ha reso noto l’emittente Globo News, precisando che non ci sono ancora informazioni su possibili vittime e la Protezione Civile non ha precisato a chi appartiene la. Secondo informazioni della Protezione Civile di, il crollo dellae’ avvenuto intorno alle 11 (le 16 in Italia), e l’acqua straripata ha reso impraticabili varie strade della zona, ostacolando i soccorsi alla popolazione locale. Nelle immagini trasmesse da Globo News si vede come la strada regionale che porta verso lodi Sergipe -all’est di- e’ stata invasa da ondate di acqua e fango, che rende impossibile il passaggio dei mezzi di soccorso. Carla Leao, portavoce locale della ...

romanannamaria : RT @ilmessaggeroit: #brasile, crolla una #diga nello stato di Bahia - michelelizzi : RT @ilmessaggeroit: #brasile, crolla una #diga nello stato di Bahia - ilmessaggeroit : #brasile, crolla una #diga nello stato di Bahia -