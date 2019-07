Blue Ivy | a 7 anni è già diva come mamma Beyoncé

vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2019)Ivy alla prima de «Il Re Leone»Ivy alla prima de «Il Re Leone»Ivy alla prima de «Il Re Leone»Ivy alla prima de «Il Re Leone»Ivy alla prima de «Il Re Leone»Ivy alla prima de «Il Re Leone»Non è solo questione di look o di somiglianza.Ivy, 7, ha già l’indole da star di. Primogenita avuta da Jay-Z (poi ci sono i gemelli Rumi e Sir), sa giàattirare l’attenzione. L’abbiamo vista sugli spalti di una partita dell’NBA o in platea ai Grammy: lei sorride ai riflettori, per niente timida, gioca con i fotografi, trasforma i genitori in suoi «assistenti»,ha fatto notare di recente nonna Tina Knowles. All’anteprima a Los Angeles de Il Re Leone,Ivy ha fatto una rara apparizione sul red carpet accompagnata dalla, che ha prestato la voce ...

GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: Splendide Beyoncé e sua figlia Blue Ivy sul red carpet de Il Re Leone... Avevano dei look perfettamente abbinati! Scoprit… - xrobyin : basta io da grande voglio essere blue ivy - glamouritalia : Alla première del Re Leone, mamma e figlia dettano stile! ?? -