Agcom: "Successo gara 5g, serve rigore"

Laper assegnare le bande pioniere per sviluppare il 5G "ha costituito un caso diunico in Europa".Lo ha detto il presidente, Cardani,alla Camera per la relazione annuale.Le frequenze sono scarse,quindi la "contendibilità deve essere regolata con, efficacia e massima trasparenza". Parlando di informazione web, Cardani ha detto che il Tavolo su pluralismo e correttezza dell'informazione è"un unicum nel panorama internazionale", un luogo di incontro tra "nuove piattaforme digitali ed editoria classica".(Di giovedì 11 luglio 2019)