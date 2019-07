Ventimiglia | albero crollato danneggia tombe | Comune risarcisce parenti

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Fabrizio Tenerelli Ildiha deciso di risarcire idei defunti le cuisono rimastete, nel dicembre del 2018, dopo la caduto di un pino al cimitero di Roverino Era il 9 dicembre del 2018, quando un grosso pino si abbatté sul un gruppo didel cimitero Roverino, a, in provincia di Imperia. A circa sette mesi dal quell’incidente, ilha annunciato di voler risarcire idei defunti, che hanno subito ilmento della tomba. In particolare l’amministrazione ha messo a bilancio 5.210 euro che saranno devoluti, in via transattiva, a otto famiglie. Lete, in totale, furono dodici. All’epoca illanciò un appello aidei defunti - pubblicando anche i nomi di quest’ultimi in delibera - affinché si facessero avanti, ma soltanto in otto hanno risposto all’invito. Negli altri quattro ...