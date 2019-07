Paola Barale a Non Disturbare | “Ho fatto una visita neurologica”

lanostratv

(Di mercoledì 10 luglio 2019)Perego intervistaa Non, che svela: “Ho avuto problemi di memoria” Si è raccontata con una lunga ed emozionante intervistanella seconda puntata di Non, conPerego, anticipando l’ospitata con una foto postata sui social, alla quale ha allegato come stato, scherzosamente: “Mai avrei pensato di finire a letto con una donna!”. Intervistata dunque dalla padrona di casa,a Nonsi è raccontata a cuore aperto, confessando: In passato ho avuto problemi di memoria. Una volta hoanche unada un neurologo: mi ha detto che io ricordavo solo le cose che mi interessavano… ma non era vero, perchè avevo veramente delle lacune importanti… “Ho la grandissima capacità di rimuovere tutto ciò che non mi piace, che mi hamale. Passo un periodo di sofferenza e ...

