Maltempo | le Marche devastate dalla pioggia e dal vento | ingenti danni a Numana

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nella giornata di ieri, martedì 9 luglio, era atteso un drastico calo delle temperature in diverse regioni della nostra penisola, questo soprattutto dopo i giorni di caldo e afa che l'hanno fatta da padroni. Nelle, purtroppo, i fenomeni meteorologici sono stati a dir poco intensi:hanno causato tantissimi, specialmente sulla spiaggia anconetana diche è stata letteralmente devastata. Sono impressionanti i video diffusi dai media nazionali, i quali mostrano il fronte temporalesco che si avvicina alla spiaggia spazzando via tutto ciò che incontra sul suo cammino. I turisti che erano presenti sul litorale hanno immediatamente abbandonato gli stabilimenti balneari, fuggendo verso luoghi più sicuri. Ma anche in altre zone della provincia di Ancona, e in generale in tutta la regione, ci sono stati numerosi disagi....

Agenzia_Italia : Colpite Ancona e Pesaro, ma anche Numana e Sirolo. Paura per una nave in costruzione che ha rotto gli ormeggi.… - SkyTG24 : #Maltempo Marche, la spiaggia di Numana distrutta vista dal drone - emergenzavvf : #10luglio 10:00, dal pomeriggio di ieri #maltempo nelle #Marche, oltre 160 gli interventi effettuati finora dai… -