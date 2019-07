L’Onu ha pubblicato il suo report sugli omicidi globali

wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) (foto: Getty Images) La criminalità organizzata uccide più del terrorismo e delle guerre, il tasso diè aumentato negli Stati Uniti e diminuito in Europa, le donne vengono uccise soprattutto dai compagni, ma a essere assassinati sono soprattutto gli uomini. Sono questi alcuni dei risultati dell’ultimo rapporto dell’Unodc, l’ufficio delle Nazioni Unite che si occupa del controllo delle droga e della prevenzione del crimine. L’Unodc ha preso in esame i dati relativi a tutti gliperpetrati nel mondo nel 2017, esclusi quelli commessi dalle forze dell’ordine in servizio o relativi ai conflitti armati e ai casi di autodifesa, e ha scoperto che in quel periodo sono state uccise 464mila persone: il numero più alto negli ultimi 25 anni. Di queste, il 19% è morto a causa della criminalità organizzata (nello stesso periodo, sono state uccise a cause ...

Fede_Cervigni : @DrGregHouse73 @Nonha_stata @MarcoCamillieri Ho pubblicato i primi trovati. Cmq lo ha confermato persino il ministr… - DomenicaGianne4 : Giustissimo. @matteosalvinimi l'art. 19 Onu parla chiaro. Si attivi in tal senso. A me sembra che di padroni ne ho… -