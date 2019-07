L?Italia sorride con l?oro Folorunso Argento in vasca per Linda Caponi

Rugby - bocciato iL Nations Championship : nessuna rivoLuzione - L’ItaLia sorride. Addio rischio retrocessione neL Sei Nazioni : nessuna rivoluzione nel mondo del Rugby. La Federazione Internazionale ha infatti annunciato che il progetto di introdurre il Nations Championship è fallito: le dieci Nazioni coinvolte nella decisione (quelle iscritte al Sei Nazioni e quelle partecipanti al Rugby Championship) non hanno infatti trovato l’unanimità e dunque la nuova competizione globale rimane in bozza. Non si è trovato un accordo sulle tempistiche e soprattutto sul format ...

Giro d’ItaLia – DaLL’Etna a San Martino di Castrozza - Chaves torna finaLmente a sorridere : Carapaz resta in MagLia Rosa : Il corridore della Mitchelton-Scott torna a vincere una tappa al Giro d’Italia, tagliando in solitaria il traguardo della diciannovesima tappa Esteban Chaves torna a vincere una tappa al Giro d’Italia, il corridore della Mitchelton-Scott taglia in solitaria il traguardo della diciannovesima frazione, precedendo Vendrame e Antunes. Quindicesimo successo in carriera per il colombiano, il terzo nella Corsa Rosa dopo un digiuno che ...

RoLand Garros - L’ItaLia sorride : anche BoLeLLi e PaoLini in tabeLLone : Roland Garros, Jasmine Paolini e Simone Bolelli sono entrati nel tabellone principale del torneo dello Slamo sul rosso di Parigi Roland Garros, giornata di qualificazioni molto positiva per i colori italiani. I primi due azzurri hanno entrambi ottenuto il pass per il tabellone principale del torneo, in attesa della gara della Gatto-Monticone che giocherà nel pomeriggio. Il primo ad esultare è stato Simone Bolelli, vittorioso contro Soeda ...

Giro d’ItaLia – RogLic - vittoria di tappa a 2° posto in cLassifica generaLe : “magLia rosa? Preferisco inseguire e sorridere a Verona” : Primoz Roglic vince la 9ª tappa del Giro d’Italia e si piazza al secondo posto nella classifica generale: lo sloveno spiega di preferire il ruolo di inseguitore Il più veloce nella cronometro odierna è stato ancora una volta Primoz Roglic. Il ciclista sloveno ha bissato il successo nella prima tappa vincendo il nono appuntamento del Giro d’Italia. Lo sloveno, intervistato ai microfoni della ‘Rosea’, ha spiegato di ...

InternazionaLi d’ItaLia - Fognini fa sorridere iL Foro itaLico : ottavi di finaLe raggiunti! : Internazionali d’Italia, Fognini ha vinto contro Albot in due set e troverà questa sera Tsitsipas agli ottavi di finale Internazionali d’Italia, Fabio Fognini è l’unico italiano che è riuscito a vincere in questo pomeriggio con qualche delusione per i nostri colori. Il tennista ligure ha superato Albot in due set, approdando dunque agli ottavi di finale dove troverà Tsitsipas, il giustiziere di Sinner. 7-6 6-3 per Fognini ...