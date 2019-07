L’ecologia non va in vacanza | 3 consigli per un’estate green

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’amore per il pianeta non va in. Il rispetto per la natura è un impegno che va mantenuto sempre, senza fare eccezioni in estate o quando esploriamo luoghi nuovi. Qualunque sarà la nostra meta vacanziera e anche se sceglieremo di rimanere in città, esistono buone pratiche e piccole regole quotidiane da mettere in pratica per salvaguardare l’ambiente durante la bella stagione.Ridurre l’impatto ambientale non significa ridurre relax e divertimento. Dunque, ecco 3 mosse intelligenti per evitare sprechi, dare una mano al pianeta e rendere la nostra estate davvero. 1. Evitiamo lo spreco di acqua e di energia elettricaL’acqua è un bene prezioso, ancor più quando le temperature salgono. Il rischio siccità e l’impari disponibilità di acqua potabile per l’intera popolazione mondiale ci ...

