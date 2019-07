Industria,produzione recupera su aprile

A maggio l'indice destagionalizzato dellale segna +0,9% rispetto ad. Lo comunica l'Istat, che rileva però un calo dello 0,7% (dato corretto per gli effetti di calendario) su base tendenziale. Per il dato congiunturale beni strumentali +1,9%, beni di consumo +0,9% e intermedi +0,6% ed energia a -2,1%. Per il dato annuale, alimentari, bevande e tabacco +2,8%, apparecchiature elettriche e non +1,4%. La flessione più ampia si registra per l'tessile,abbigliamento, pelli e accessori: -4,9%.(Di mercoledì 10 luglio 2019)