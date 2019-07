Firmata intesa tra Ordine Architetti e Municipio I

romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma – Questa mattina, nella sede della presidenza delRoma I Centro, e’ stato firmato un protocollo tra ile l’deglipianificatori paesaggisti conservatori di Roma e provincia in cui ilsi impegna a privilegiare lo strumento del concorso di progettazione nell’ambito delle opere pubbliche. “Come ente di prossimita’- spiegano la presidente del, Sabrina Alfonsi, e il consigliere Roberto Morziello- vogliamo puntare su interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana di qualita’ e che offrano al nostro territorio una visione d’insieme e percorsi partecipativi. Per fare questo abbiamo chiaro come l’apporto e la collaborazione dei professionisti del settore, da sempre in prima fila per incentivare lo strumento dei concorsi quale strumento principe per garantire la ...

