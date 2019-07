Dying Light 2 | il successo del primo capitolo ha spinto Techland a realizzare il sequel

La campagna di Dying Light 2 potrà essere interamente giocata in modalità co-op per 4 giocatori : In un'intervista con Gamingbolt, gli sviluppatori dell'atteso Dying Light 2 hanno condiviso molti dettagli sul gioco e, in questa occasione, si è confermata la modalità cooperativa per 4 giocatori durante la campagna.Il lead game designer Tymon Smektala ha affermato: "la cooperativa era una parte molto importante. Abbiamo avuto numeri davvero alti per i giocatori in co-op [nel Dying Light originale). Circa il 35% delle persone ha sperimentato ...

Gli zombie di Dying Light 2 tornano a mordere : tutte le novità del sequel : Quando Dying Light 2 è stato annunciato per la prima volta, tutti gli appassionati di ambientazioni post apocalittiche e putridi non morti hanno inevitabilmente sussultato. Non solo perché il primo capitolo rappresenta ancora oggi uno dei migliori zombie game disponibili sul mercato, ma anche perché gli sviluppatori polacchi di Techland promettono di elevare al quadrato quanto di buono ci ha fatto innamorare dell'avventura surival primigenia, ...

I giocatori di Dying Light 2 non sempre saranno consapevoli delle conseguenze delle loro scelte : Dying Light 2 sarà disponibile solo durante la primavera del prossimo anno ma sulla carta parliamo di un titolo carico di promesse, specialmente per quanto riguarda l'interazione con il mondo e le scelte morali. Come riporta Gamingbolt, durante una recente intervista con il Producer Kornel Jaskula è emerso che il giocatore non sarà sempre cosciente circa le conseguenze delle scelte che andrà a compiere, questo sommato all'assenza dei salvataggi ...

Dying Light 2 : le console next-gen non avranno alcun impatto sul supporto post lancio del gioco : Mentre Dying Light di Techland è stato piuttosto apprezzato, ciò che ha davvero aiutato il gioco a crescere presso un pubblico enorme è stato lo straordinario supporto post-lancio che il gioco ha avuto nei 4 anni dalla sua uscita. Detto questo, Techland all'E3 ha mostrato il suo Dying Light 2 alla conferenza di Microsoft, alla conferenza di Square Enix e a porte chiuse per la stampa. Dualshockers ha avuto l'occasione di parlare con Kornel ...

Dying Light 2 : pubblicato un nuovo video gameplay con il commento degli sviluppatori : Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie di Techland, è senza dubbio un titolo molto atteso dai fan e, recentemente, è stato tra i protagonisti dell'E3 2019.Il gioco porterà con se alcune interessanti novità rispetto al primo episodio. Ad esempio, abbiamo appreso che in Dying Light 2 saremo infetti e l'unico modo per sopravvivere è rimanere nella luce. Se passeremo troppo tempo nell'oscurità ci trasformeremo in zombie.Ora, però, è tempo di ...

E3 2019 : Dying Light 2 - anteprima : A quindici anni di distanza dall'infezione che ha messo in ginocchio il mondo intero, quel che resta dell'umanità si è ammassato fra i rottami e le macerie di una metropoli fatiscente. L'insediamento che avrebbe potuto rappresentare l'ultimo baluardo della società civile ha finito per oltrepassare il confine del medioevo post-apocalittico, trasformandosi in un mondo ostile e governato da pochi eletti, spesso ingiusto e avvezzo alla violenza.Gli ...

Dying Light 2 : se passeremo troppo tempo nell'oscurità ci trasformeremo in zombie : Dying Light 2, come il suo predecessore, avrà come componente fondamentale la meccanica di parkour unità ai combattimenti con gli zombie. Ma il nuovo capitolo presenterà una svolta, riporta VG247.com: in Dying Light 2, infatti, saremo infetti e l'unico modo per sopravvivere è rimanere nella luce.Il director del gioco, Mark Albinet, ha parlato di questa caratteristica, affermando: "non appena sei infetto e vai al buio ... dovrai stare sotto una ...

E3 2019 : acrobazie e zombie si mostrano nel nuovo video di gameplay di Dying Light 2 : Durante la conferenza di Square Enix è apparso anche un nuovo video di gameplay dedicato a Dying Light 2, il nuovo survival horror in prima persona, sviluppato da Techland.Come il primo capitolo anche in questo nuovo titolo dovremo cercare di sfuggire agli zombie sfruttando l'ambiente che ci circonda. Il nostro protagonista infatti sarà in grado di fare parkour tra i vari edifici.Di seguito potete dare uno sguardo al video di gameplay.Leggi ...

E3 2019 : Dying Light 2 si mostra in un trailer alla conferenza di Microsoft. Svelata la finestra di lancio : Continua la ricca conferenza E3 2019 di Microsoft con la pubblicazione di un nuovo trailer dedicato a un altro atteso titolo.Il video mostrato durante l'evento del colosso di Redmond è dedicato a Dying Light 2.Dalla descrizione del trailer apprendiamo anche la finestra di lancio: "Questo è Aiden. Un superstite in un mondo infetto. Il destino della Città è nelle tue mani. Dying Light 2 è in arrivo nella primavera 2020".Leggi altro...

Una nuova concept art di Dying Light 2 mostra l'impatto delle scelte sul mondo di gioco : Ci stiamo lentamente avvicinando a Dying Light 2 e Techland ha chiaramente una grande ambizione per il gioco. Tra i punti fondamentali del nuovo capitolo, ci saranno le scelte e lo studio ha provato a riassumere la loro importanza attraverso un'immagine. In una concept art speciale pubblicata su Game Informer, potete vedere il mondo di fronte al protagonista e il modo in cui esso si trasforma da una società ricostruita lentamente fino a ...

Dying Light 2 : un esclusivo concept art mostra la base di un gruppo di hooligans post-apocalittici : Techland ha recentemente mostrato ai ragazzi VG247 un esclusivo concept art riguardo l'attesissimo Dying Light 2. L'immagine è intitolata Bandit Arch e mostra la base di una delle fazioni del gioco.Come riporta VG247, ecco le dichiarazioni del creative director Adrian Ciszewski:"Il mondo di Dying Light 2 è caduto in un'epoca oscura, che ha permesso ai sopravvissuti di superare i propri limiti ma ha allo stesso tempo fatto uscire il peggio di ...

Dying Light 2 avrà finali multipli e meccaniche RPG : Durante una recente intervista il lead designer di Techland, Tymon Smektala, ha parlato di Dying Light 2, soffermandosi soprattutto sulle le meccaniche RPG inserite al suo interno ed ai finali che a quanto pare saranno multipli.Come riporta Gamingbolt, Smektala ha parlato molto del mondo del gioco, in particolare delle fazioni al suo interno e di come sfruttarle per ottenere contenuti e missioni. Per quanto riguarda i finali il lead designer ha ...

Dying Light 2 : novità sul gioco in arrivo all'E3 2019 - il publisher sarà Square Enix : Mentre l'E3 2019 si fa più vicino, Techland continua a lavorare all'atteso Dying Light 2, seguito dell'apprezzato primo capitolo atteso entro la fine del 2019.Ebbene, come riporta Gematsu, avremo notizie del titolo in occasione della fiera losangelina dell'E3 2019. A parlarne sarà Square Enix, da poco divenuto publisher del gioco in seguito alle trattative con Techland. Stando agli accordi Square Enix si occuperà delle copie destinate al mercato ...

Gli sviluppatori di Dying Light 2 : "potremmo avere una sorpresa per Nintendo Switch entro la fine dell'anno" : L'E3 2019 prenderà il via tra circa due settimane, il che significa che fan, sviluppatori e addetti ai lavori si stanno preparando per l'importante evento annuale. Quest'anno ci saranno molte presentazioni e anche se alcuni grandi nomi non prenderanno parte all'evento, come Sony, questo fornisce ad altre compagnie la possibilità di mettersi in luce ancora di più. Tra i protagonisti ci sarà Dying Light 2, l'attesissimo sequel del titolo del 2015 ...