Costa adriatica colpita dal maltempo | spiagge distrutte e vento fortissimo

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Forti raffiche dihanno flagellando lanella provincia di Ascoli Piceno da Cupra Marittima fino a Porto d’Ascoli. Bagnanti e turisti in fuga dalledove sono state divelte parecchie postazioni dei bagnini. A Grottammare ilha ribaltato un pedalò in spiaggia. Sono volati ombrelloni e suppellettili negli stabilimenti balneari e dai terrazzi dei palazzi.Sulla superstrada Ascoli mare all’altezza dello svincolo per Monsampolo del Tronto in direzione capoluogo un albero è stato scaraventato dallungo l’asse viario ed è stato necessario l’interdei vigili del fuoco per rimuoverlo dalla carreggiata. Nessuna auto è rimasta coinvolta.Una tempesta di acqua e grandine si è abbattuta su Ancona. Molte strade del centro si sono allagate, come dei corsi d’acqua in piena, mentre la città ...

