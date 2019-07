Carrera | ' Per la Juventus Icardi è un' opportunità | non un rischio'

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Dopo aver ufficializzato Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot e Demiral, lapotrebbe a breve annunciare l'acquisto del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt. Un investimento importante per i bianconeri, che potrebbero spendere una somma superiore ai 70 milioni di euro. Ci aspettiamo quindi anche qualche cessione pesante per sistemare i conti della società e per ricavare un tesoretto utile da reinvestire in qualche altro acquisto. Gli indiziati a lasciare lasono diversi: Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain, Mandzukic e Kean. Proprio le cessioni delle punte potrebbero portare i bianconeri ad investire nel settore avanzato: a tal riguardo ha parlato l'ex bianconero Massimo, che ha sottolineato come il possibile arrivo a Torino di Mauropotrebbe essere molto utile alla: 'un', non un ...

Freedomtripita1 : Super Mario, l’idraulico più famoso al mondo, allarga le competenze. Non solo videogiochi, ma anche piste, macchini… - carrera_78 : l'inizio di un nuovo mezzo di trasporti per la Capitale #roma #senzatraffico #pedoni #Ecología #monopattini… - carrera_78 : RT @Radio24_news: TapID, l'indentità digitale sicura per avere accesso a social e servizi digitali | @e_pagliarini -